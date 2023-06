Dominique, directeur, veut que le CEB disparaisse: "Une pression excessive imposée aux enfants"

"Dans certaines écoles, on ne travaille plus que pour la réussite du CEB et on laisse de côté toutes les autres compétences que doivent acquérir les enfants de primaire comme l'autonomie, le travail de groupe, la créativité. En plus, l'évaluation ne porte que sur deux matières : le français et les mathématiques, alors qu'il y a plein d'autres choses qui devraient être prises en compte pour évaluer le niveau d'un élève. L'école fondamentale ne devrait pas évaluer que les maths et le français. Pour moi le CEB n'a pas sa place dans notre enseignement", explique-t-il.

Le directeur déplore par ailleurs le stress que beaucoup d'élèves ressentent au moment des épreuves.

"Imposer un test comme celui-là à des enfants de onze ou douze ans, c'est prématuré. On impose aux enfants une pression excessive qui a un impact réel sur leur bien-être et leur motivation. Dans mon école, on ne travaille le CEB que la dernière semaine avant les épreuves. On estime que c'est largement suffisant mais malgré ça, il y a des enfants qui passent trois ou quatre heures le samedi et trois ou quatre heures le dimanche à réviser et font tous les CEB des dix dernières années pour se préparer. C'est un non-sens. Qu'est-ce qui nous montre que ces enfants ont bien compris le contenu des cours? Je ne jette pas la pierre aux parents car on leur fait croire que pour être un bon parent, il faut préparer ses enfants un maximum mais je suis persuadé que c'est dommageable pour tout le monde", poursuit-il.

Selon lui, le CEB n'est par ailleurs pas un gage de qualité. "La Belgique fait partie des pays minoritaires où un diplôme est octroyé en fin de primaire. Les pays les plus performants dans les tests PISA ne font pas d'évaluations certificatives a cet âge-là.", souligne-t-il.