Hadja Lahbib va-t-elle démissionner? "Ce serait politiquement incohérent qu’elle ne le fasse pas"

Premier débat de la soirée : faut-il supprimer les épreuves certificatives ? À une semaine du CEB, l’équipe d’Il faut qu’on parle a abordé l’utilité et l’efficacité de ce genre d’examens. “Je pense que les épreuves certificatives sont nécessaires. Mais le problème, c’est ce que l’on en fait et la pression que l’on met sur les enfants”, a d’emblée déclaré Joseph Thonon, président communautaire de la CGSP Enseignement, avant de rappeler les objectifs de ces épreuves. Un long débat s’en est suivi. “On ne va pas dire qu’un professeur a besoin du CEB pour se rendre compte du niveau de sa classe”, a notamment réagi l’avocat Dany Spreutels.

À lire aussi

Les débatteurs présents en plateau se sont ensuite penchés sur la démission de Pascal Smet (Vooruit), suite à la venue à Bruxelles d’une délégation iranienne incluant le maire ultra-conservateur de Téhéran et une autre, russe, comptant la vice-maire de Kazan dans ses membres. Ce sont les Affaires étrangères qui ont attribué les visas à ces délégations et la question se pose maintenant de savoir si la ministre Hadja Lahbib (MR) doit elle aussi démissionner. Pour le politologue Pascal Delwit, “ce serait politiquement incompréhensible, incohérent et inconséquent” qu’elle ne rende pas sa démission, comme Pascal Smet. Pour Mathieu Ladevèze, rédacteur en chef adjoint de la DH, le socialiste “s’offre une sortie honorable, tout en reportant toute l’affaire sur Hadja Lahbib”. Au cours du débat, Pascal Delwit a estimé que “Hadja Lahbib a déjà foiré sa défense avec ce qu’on sait déjà” dans cette affaire, avant d’expliquer pourquoi.

À lire aussi

Pour clore l’émission, c’est le “Courtois Gate” qui est venu sur la table. Le portier des Diables a en effet décidé de ne pas suivre le reste de l’équipe belge en Estonie, vexé de ne pas avoir obtenu le brassard de capitaine face à l’Autriche samedi. Est-ce la vraie raison ? Cette décision en cache-t-elle un autre ? Est-ce “une affaire d’enfant gâté”, comme le pense l’avocat Dany Spreutels ? Le débat a été animé.