Les violents orages forcent le plus gros avion de passagers au monde à atterrir à Zaventem : une situation exceptionnelle (PHOTO)

L’Airbus A380 est le plus gros avion de passagers au monde. Il est capable de transporter entre 550 et 853 voyageurs. L’atterrissage de cet appareil aérien sur notre sol est tout bonnement exceptionnel. Par le passé, cette situation ne s’était présentée qu’à 3 reprises. 2 fois en 2015 et une autre en 2018.

Vers minuit, l’avion a pu repartir. Les passagers ont patienté à bord jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent de redécoller.