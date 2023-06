Maltraitance des seniors : la famille responsable dans la majorité des cas

Avec l’avancée en âge, certaines personnes perdent une partie de leur autonomie entraînant potentiellement une dépendance vis-à-vis des autres.

"Le regard porté sur les aînés est loin d’être valorisant. A moins d’être encore en forme, comme dans les publicités répondant aux prescrits de notre mode de vie actuel, ils sont souvent mis sur la touche. Cette discrimination, appelée âgisme, conduit parfois à ne plus considérer les aînés ni comme étant des êtres de désirs ni comme ayant des droits et des libertés, mais comme des objets. Comme si à partir d’un certain âge, la personne n’était plus capable et perdait son statut d’adulte. Ces atteintes à leur dignité peuvent les rendre plus à risque à la négligence, aux abus et au non-respect de leurs droits", souligne l'association

En 2022, la ligne d'écoute gratuite de Respect Seniors a mené à la création de 705 fiches pour des cas de maltraitance en Wallonie. Dans la majorité des cas, c'est un membre de la famille qui donne l'alerte.

Ces fiches nous apprennent que les premières victimes de maltraitance sont les femmes (65% des cas). Plus la personne est âgée, plus le risque de maltraitance augmente. Dans plus d’un quart des situations, l’aîné victime de maltraitances a entre 80 et 90 ans.

Autre information inattendue : contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la plupart des appels concernent des personnes qui vivent à domicile. Les plaintes concernant des résidants de maisons de repos représentent en effet moins de 30% des appels enregistrés. Cependant, le lieu de résidence n’est pas un indicateur quant à l’ auteur accus de maltraitance. Autrement dit, ce n’est pas parce que l’aîné réside en institution que la maltraitance est nécessairement commise par un professionnel et ce n'est pas parce que l’aîné réside à domicile que la maltraitance est fatalement commise par un proche.

Respect Seniors observe toutefois que dans la majorité des cas (52%), l'auteur de maltraitance est un membre de la famille. Les maltraitances par un professionnel concernent 22% des cas.

"Quand on parle de maltraitance, on pense en premier lieu à la violence physique mais dans les cas qui nous concernent, on parle en premier lieu de maltraitance psychologique puis de maltraitance civique de négligence et de maltraitance financière. Malheureusement, il y a encore beaucoup de situations cachées. L'aîné a souvent peur des représailles. Sachant que 60% des auteurs sont des membres de la famille, il est très difficile de porter plainte", déplore Dominique Langendries, directeur de Respect Seniors.