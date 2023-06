"Plus vraiment de sens pédagogique", "Un gros travail à faire": changement en vue pour le CEB et le CE1D

Les élèves de sixième primaire passeront ainsi les épreuves destinées à certifier qu'ils ont atteint le niveau nécessaire pour obtenir leur certificat d'études de base (CEB), les élèves de deuxième secondaire, passeront les épreuves du CE1D (certificat d'enseignement secondaire du premier degré) et ceux de sixième secondaire, du CESS (certificat d'enseignement secondaire supérieur)

Si ces épreuves existent depuis de nombreuses années et font partie des habitudes de notre système éducatif, elles pourraient toutefois être amenées à être repensées voire à disparaître dans un futur pas si lointain, en raison de l'allongement du tronc commun jusqu'à quinze ans.

Pour le CE1D, c'est officiel: la dernière édition de l'épreuve aura lieu dans quatre ans pour laisser la place à un certificat du tronc commun. Quant au CEB, son sort ne devrait pas être tranché sous cette législature mais au sein des partis, des réflexions visant l'évaluation ont été lancées.

"Il y a un gros travail à faire au niveau des évaluations", explique Mathilde Van Dorpe (Les Engagés). "Il faut amener les élèves à comprendre qu'une évaluation, ce n'est pas forcément négatif. C'est tout l'objectif de l'accompagnement personnalisé dès la première primaire : éviter qu'un enfant en difficulté passe à travers les mailles du filet avec des casseroles."

"Avec le tronc commun jusqu'à quinze ans, le CEB n'aurait plus vraiment de sens d'un point de vue pédagogique", indique de son côté le député écologiste Kalvin Soiresse. "Ce qui en aurait, c'est de confier cette évaluation aux équipes pédagogiques pour évaluer de manière formative et voir concrètement où l'élève en est. Actuellement, le CEB est vécu comme stressant et très cérémoniel et a un certain nombre d'effets pervers qui pourraient être corrigés."

Du côté du MR, on ne partage pas vraiment ce point de vue.

"Il faut garder le CEB mais pas forcément dans sa forme actuelle", estime la députée libérale Stéphanie Cortisse. "Pour le MR, il n'est pas question de supprimer le CEB à ce stade", confirme Diana Nikolic.

"Beaucoup d'équipes éducatives nous disent qu'attendre quinze ans pour évaluer les élèves, c'est tard. Concernant le CEB, il faut d'abord attendre que le tronc commun avance mais pour nous, conserver des moments où on contrôle les acquis est indispensable. Après, savoir si on garde le CEB au même moment que maintenant, ou si on le déplace, ce sont des questions qui peuvent être discutées", explique-t-elle.

Le parti serait enclin à ajouter des épreuves supplémentaires dans le parcours des élèves. "On serait en faveur d'ajouter un test en troisième primaire pour valider le fait que les enfants sachent bien lire, écrire et compter puis de les réévaluer trois ans plus tard sur un ensemble plus large de compétences. Mettre une évaluation en troisième primaire permettrait aussi de démystifier un peu le CEB", précise-t-elle.