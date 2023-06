Vanité, obsession de l'argent: voici ce que Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont dit en prison

Ils étaient incarcérés au Quartier de haute sécurité de la prison de Bruges, le lieu de détention le plus sécurisé du pays : une véritable prison dans la prison. Ils s’y croyaient en sécurité pour échanger de cellule à cellule : en Français, en Arabe en dialecte du Rif marocain, en code (soit des lettres remplacées par des chiffres, un système qu’ils abandonneront vu leur orthographe plus qu’approximative).

Grave erreur… Ils étaient sur écoute et ceux qu’ils appelaient les “hnouch” (couleuvre en arabe, un terme qui désigne les policiers) n’ont rien perdu de leurs échanges. Les PV qui retranscrivent leurs conversations comptent un total de 81 pages.

Certains s’en mordront les doigts, comme Bilal El Makhoukhi, qui sera contraint de reconnaître que c’est lui qui a évacué les armes des terroristes car il l’a revendiqué explicitement dans une conversation avec Mohamed Abrini, l’homme au chapeau. Ce dernier confiera aussi que la cellule disposait alors encore de 25 000 euros, qui seront remis à El Makhoukhi, dont une partie devait servir à aider les terroristes détenus.

La vanité de Salah Abdeslam

Les échanges montrent qu’ils restaient très dangereux. Ils éclairent leur personnalité. On y perçoit la vanité de Salah Abdeslam. Il est sensible au sentiment de la population de Molenbeek à son sujet. Il est conscient qu’elle sait très bien qu’il “y a du mal à tuer des innocents”.

À l’époque, Salah Abdeslam est aussi d’une confondante naïveté. Il est persuadé qu’il fera une courte peine et il craint de la purger au Maroc. Dans une conversation avec Bakkali, il s’inquiète d’un testament qu’il a écrit et qu’il a dû abandonner dans sa fuite de la planque de la rue du Dries à Forest. Il craint ainsi que les enquêteurs en déduisent qu’il était prêt à mourir dans un attentat.

Il fait preuve d’un ego démesuré. Mehdi Nemmouche lui conseille de charger son frère Brahim, qui s’est fait exploser à Paris et de minimiser son rôle. Mais Salah Abdeslam est en proie au dilemme qu’en agissant de la sorte, quelqu’un puisse parler avant lui et ne lui fasse de l’ombre…

Les problèmes d’argent d’Abrini

Ces écoutes montrent que banditisme et terrorisme ne sont pas étrangers. Mohamed Abrini explique ainsi qu’une fusillade, survenue en avril 2014 à Molenbeek, aurait été commanditée par Abdel Hamid Abaaoud, le chef des commandos qui ont frappé à Paris le 13 novembre 2015 car un de ses frères n’aurait pas été payé pour des transports de drogue (”Go Fast”).

En parfait truand, Mohamed Abrini s’interroge sur celui qui l’a balancé et qu’il a identifié comme un de ses cousins. “J’avais besoin d’argent. Et quand il vient au rendez-vous, tu vois, il passe l’argent et puis il bouge. Moi aussi, je bouge. Ils m’ont sauté dessus directement”. Il confie qu’il “voulai (t) partir au Maroc, le temps que ça se refroidisse ici”.

Mohamed Abrini explique aussi à Bakkali que plus tôt, il avait “croisé un pote à moi. Il a un café. Il m’a passé 3 000. J’ai donné la moitié à Omar”. Et à Bakkali qui demande qui est cet Omar, Abrini précise que “C’est l’autre qu’ils ont coincé avec le noir. Je lui ai donné la moitié et me suis séparé d’eux. J’ai dit 'chacun pour soi'”. Abrini fait ainsi référence à deux accusés du procès des attentats, Osama Krayem et Hervé Bayingana.

À Nemmouche, Abrini fait aussi part de questions d’argent. “Ma sœur, elle m’a dit qu’il y a plein de gens, ils sont passés tu vois… déposer de l’argent à la maison pour moi”. La Sûreté de l’État précise que la famille Abdeslam semble aussi recevoir des donations. “Il semble qu’il s’agisse là d’initiatives individuelles et non pas du produit de collectes organisées”, juge la Sûreté.