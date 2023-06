Armes, munitions, matériel, effectifs... : voici pourquoi la Belgique est militairement "vulnérable"

À lire aussi

“C’est sans doute pour avoir négligé de les protéger que les Russes n’ont pu effectuer une percée décisive dans les premières semaines du conflit, outre leur faible gestion logistique, souligne Wally Struys, professeur émérite à l’École royale militaire et économiste spécialisé dans la Défense. Toutes les lignes d’approvisionnement ukrainiennes et occidentales, ainsi que les dépôts sur le sol ukrainien sont donc vulnérables ; la Russie en a déjà détruit en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne n’y changera pas grand-chose, sauf sans doute pour ce qui concerne le choix de l’effort principal. La position vulnérable de la Belgique réside dans le fait qu’elle ne disposait pas de stocks d’armes, de munitions et de matériels suffisants”.

guillement La Défense belge souffre, davantage encore que ses voisines, d’un taux d’attrition alarmant"

Les limites de l’armée belge

Sur le plan militaire et face aux besoins énormes en termes d’armes et de munitions en Ukraine, la Belgique a donc très rapidement atteint les limites de ses stocks. Dès lors, les observateurs militaires appellent à une industrie ayant des capacités de production plus élevées et plus résilientes, à savoir capable de mettre plus rapidement des stocks (armement, équipements et matériel à usage dual) à la disposition des forces armées.

À lire aussi

“Notons que la politique de la ministre Dedonder se focalise sur une “triple hélice” Défense, Industrie, Recherche, devant aboutir à des retombées en termes de valeurs ajoutées économiques et d’emplois de haute technologie, synonymes de renforcement de la base technologique et industrielle de la défense”, indique le professeur.

À lire aussi

Les contraintes sécuritaires de la nouvelle géopolitique européenne imposent donc à nos décideurs d’être plus ambitieux. “La Composante Terre et surtout son unité motorisée sont en plein changement, indique le professeur de géopolitique à l’UGent ainsi qu’à l’Institut Egmont, Sven Biscop. Elle est en train d’être rééquipée avec des véhicules français, ce qui sera donc un grand pas en avant au vu des nouveaux investissements. Le problème concerne davantage le recrutement, ce qui est le cas également pour la composante Air. Il faut trouver beaucoup de gens et des hauts grades étant donné que le gouvernement a prévu d’augmenter ses effectifs, une première depuis 1992”.

À lire aussi

La force numérique de notre armée passera de 25 000 à 29 000 personnes d’ici à 2030. Actuellement, la Défense compte 23.987 militaires et 1.722 civils (d’après les données officielles au 1er janvier 2023).

La nécessité de créer une réserve territoriale

Si la ministre de la Défense a prêté attention au recrutement de militaires professionnels, il n’est pas certain que cela se traduise par un effectif suffisant pour répondre aux besoins de la défense collective de l’OTAN.

À lire aussi

“En 2016, la Vision stratégique du ministre Vandeput, votée deux ans après le début de la guerre en Ukraine, prévoyait une armée de 25.000 militaires, rappelle Wallys Struys. C’est nettement insuffisant. Heureusement, le Plan STAR de la ministre Dedonder a prévu d’augmenter ce chiffre en 2030 mais cela se révèle encore insuffisant à l’aune de l’expérience de la guerre en Ukraine. De plus, la Défense belge souffre, davantage encore que ses voisines, d’un taux d’attrition très important, alarmant même”.

À lire aussi

Certains experts de la défense plaident alors pour la création d’une réserve territoriale à part entière aux côtés de l’armée. “C’est indispensable : nous manquons d’une réserve territoriale chargée de la défense de notre territoire, estime-t-il. L’un des principaux enseignements de la guerre en Ukraine depuis 2014 est l’importance de la résistance et de la résilience sociales en temps de crise extrême. Les forces de défense territoriale ukrainiennes ont prouvé leur valeur en se battant de façon héroïquement contre l’agresseur russe aux côtés de l’armée régulière. Il est possible de prévoir différents scénarios de mise en œuvre d’une réserve territoriale. Nous pouvons nous inspirer d’une organisation telle que nos Forces de l’Intérieur pendant la guerre froide”.

Selon lui, cette réserve devrait être capable de pallier les lacunes citées dans les questions et réponses précédentes : la protection des infrastructures critiques et des lignes d’approvisionnement en personnel et en matériel vers l’est. “Elle devrait être duale, étant également chargée de missions lors de crises importantes comme une pandémie et des catastrophes naturelles et plus généralement dans le cadre de l’aide à la nation. Le caractère dual de cette réserve devrait faciliter son association au Service d’utilité collective en cours de création”.