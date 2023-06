En cas de guerre, la Belgique n’est pas prête: "On ne pourrait tenir que quelques jours, notre stock de munitions est très faible"

À lire aussi

"Le remplacement des systèmes d'arme a été entamée trop tardivement"

“Dans le scénario où on devrait faire face à un conflit de haute intensité, la Belgique ne serait pas capable d’y répondre, eu égard notamment à notre effort actuel et à l’absence de consensus politique d’effectuer les efforts budgétaires nécessaires afin de pouvoir faire notre part, pointe du doigt Wally Struys, professeur émérite à l’école royale militaire et économiste spécialisé dans la Défense. Ce n’est que de façon parcellaire que nous pouvons tenir la dragée haute, comme les missions de défense aérienne, le déminage, les Forces spéciales”.

“Pour répondre aux exigences de l’OTAN, il faudrait investir 9 milliards de plus”

Dans son nouveau modèle de forces armées, l’OTAN demande également aux pays membres de revoir à la hausse leur stock de munitions. Un point sur lequel la Belgique est également défaillante.

“Nos stocks de munitions sont actuellement très limités, c’est le même le chef de l’État-major qui l’a dit récemment et c’est un problème qui touche la plupart des autres pays européens, souligne le professeur de géopolitique à l’UGent ainsi qu’à l’Institut Egmont, Sven Biscop. On ne pourrait tenir au mieux que quelques jours en cas de guerre intense alors que le minimum requis par l’OTAN est de disposer de stocks pour 30 jours de guerre. On devra donc investir davantage. Si on veut répondre positivement au scénario maximal fixé par l’OTAN qui va revoir à la hausse sa demande liée à l’armement, le chiffre de 9 milliards d’euros a été avancé, concernant notre stock (munitions, équipement, etc)”.

L'OTAN va demander à ce que l'on garde beaucoup plus de munitions de côté

Une vulnérabilité militaire qui ne date pas d’hier. Elle trouve son origine dans le désinvestissement de la Défense belge entamé longtemps avant la fin de la Guerre froide. Entre 1981 et 2019, le pouvoir d’achat du budget belge de la Défense a ainsi chuté de 2,39 milliards d’euros, pratiquement la valeur d’un budget annuel, estime l’expert.

“Si l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre dans le Donbass en mars 2014 ont conduit la majorité des pays européens à renforcer leur défense et son financement, la Belgique a été l’un des rares pays à ne pas avoir suivi cette tendance, explique-t-il. Après un frémissement consécutif aux premières commandes de systèmes d’armes majeurs de 2018, ce n’est que le 28 janvier 2022 que le Plan STAR de la ministre Dedonder a été approuvé par le Conseil des ministres”.

La nécessité de préparer un Plan “Star Plus”

Toutefois, si le Plan STAR a permis à la Défense d’augmenter de façon ses capacités, les experts militaires estiment qu’il lui a permis “seulement” de rattraper les capacités perdues à l’horizon 2030.

“Même si la Ministre Dedonder a fait voter le 14 juillet 2022 une Loi de programmation militaire majorée de 10,2 milliards d’euros, les moyens matériels de la Défense restent encore insuffisants pendant de très longues années, précise Struys. Il faudra donc mettre en chantier un plan STAR PLUS pour la décennie suivante afin de ne pas perdre le nouvel acquis, tremplin pour une armée opérationnelle, résiliente, crédible et fiable sur le long terme. Un besoin qui apparaît encore plus fondamental depuis l’invasion de l’Ukraine”.

Autre élément, l’Article 3 du Traité de l’Atlantique Nord stipule que “chaque membre doit assurer de façon efficace le développement de ses propres moyens afin de se prêter mutuellement assistance en maintenant et accroissant sa capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée”. Si la Défense belge a une excellente réputation qualitative, en ce qu’elle s’acquitte de ses missions de façon exemplaire, le remplacement de ses systèmes d’arme a été entamé assez tardivement et la Belgique a prouvé qu’elle n’était pas prête à fournir de l’aide matérielle à l’Ukraine.

“Nous ne pouvons donc pas nous conformer de façon raisonnable à l’article 3, estime le professeur émérite à l’École royale militaire. Il ne faut toutefois pas raisonner en termes purement nationaux. Nous sommes membres de l’OTAN (où l’article 5 joue), et de la PSCD européenne. C’est donc au sein d’un groupe de pays, d’une coalition qu’il convient de poser la question. Malgré le Plan STAR de la ministre de la Défense, nous sommes effectivement en retard, comme d’ailleurs la plupart des autres pays européens, et non des moindres ; l’Allemagne par exemple, a souvent été mise au pilori de la frilosité en matière de défense. Elle a viré de bord après trois mois de guerre en Ukraine”.

Prochainement, un sommet sera organisé à Vilnius en Lituanie (les 11-12 juillet 2023) dans lequel l’OTAN va imposer de nouvelles obligations aux alliés, notamment pour augmenter notre capacité d’intervention. “Et cela passera par de nouveaux budgets pour les armées des différents pays. Il est donc nécessaire pour le prochain gouvernement de miser sur des investissements additionnels. L’OTAN va demander que l’on garde beaucoup plus de munitions de côté, ce qui va coûter beaucoup d’argent à chaque pays. Un investissement pour avoir plus de stock sera nécessaire. Ici, on ne sait par exemple pas soutenir suffisamment l’Ukraine”, conclut Biscop.