Maire de Téhéran à Bruxelles : Hadja Lahbib a accordé les visas pour éviter un incident diplomatique, Alexander De Croo était au courant

Une quinzaine de questions sont prévues, dont la moitié provient de députés issus de la majorité. Mardi, Ecolo et PS n’appelaient pas à la démission d’Hadja Lahbib, mais ils ne prenaient pas non plus sa défense. Mot d’ordre : “on va d’abord voir ce que la ministre donnera comme réponse avant de commenter”. Certains députés relèvent toutefois des “incohérences” entre le discours de défense tenue par la ministre Lahbib jeudi passé et les révélations faites par l’ex-secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet.

L’opposition est par contre nettement plus véhémente. La députée Darya Safai (N-VA) décrit les membres de la délégation iranienne invitée à Bruxelles comme “des monstres qui installent des caméras à Téhéran pour arrêter des femmes dont le hijab est inadéquat”. Ces Iraniens “sont venus nous voir à Bruxelles avec des visas de la ministre des Affaires étrangères Lahbib. Quelle décision irresponsable et dangereuse de permettre à de tels monstres d’accéder à notre territoire.”

Pour Peter De Roover, si Hadja Lahbib ne démissionne pas, “cela signifie que le gouvernement De Croo ne considère pas cela comme une erreur, mais comme une politique gouvernementale”, a déclaré le chef de groupe N-VA sur Radio 1.

DéFI dit, par la voix de son président François De Smet, vouloir attendre d’entendre les explications de la ministre. Chez Les Engagés, on rappelle que “ceux qui ont délivré les visas”, en l’occurrence, Hadja Lahbib, “portent une responsabilité écrasante”.

Les libéraux ne semblent toutefois pas inquiets outre mesure. On ressent même un optimisme à la droite de la Vivaldi quant à la pérennité de sa ministre. Si le cabinet des Affaires étrangères se refuse à tout commentaire, réservant ses explications pour le parlement, d’autres voix nous éclairent sur le contexte.

”Cette affaire n’a aucun lien avec Olivier Vandecasteele, mais elle s’est produite dans un contexte particulier de négociation. Il y avait un risque d’escalade de tension à refuser l’accès aux Iraniens. Il ne faut pas oublier à quel point vous risquez de créer un incident diplomatique avec un refus.”

Une réalité diplomatique que le cabinet du Premier ministre a confirmée auprès du journal L’Avenir. “Informé (NDLR : qu’une demande de visas était en cours de traitement), le cabinet du Premier ministre s’est rangé à l’avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la Belgique n’avait diplomatiquement pas d’autre choix que de délivrer un visa suite à l’envoi d’une invitation officielle du gouvernement bruxellois à Téhéran. À partir du moment où une invitation officielle avait été envoyée, un refus (de visa) aurait été vécu comme une humiliation. Notre pays n’a pas voulu prendre ce risque pour la simple et bonne raison que nous continuons à nous battre pour les droits et pour la libération d’Européens injustement emprisonnés en Iran. ”

Enfin, un autre membre de la Vivaldi temporise : “Tous les jours, des Iraniens sont acceptés en Belgique pour le business ou pour étudier. Si on trouve cela problématique, il faut revoir la politique d’accueil vis-à-vis de l’Iran.”