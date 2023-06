Sécurisation des lieux, réasphaltage et passage à trois voies : un important chantier va toucher le ring de Bruxelles dès lundi

L’un de ces grands chantiers démarrera d’ici la fin du mois de juin sur la portion wallonne du Ring de Bruxelles. Le 26 juin exactement, les ouvriers prendront possession des lieux, précisément dans la portion comprise entre Braine-l’Alleud et la frontière flamande, uniquement en direction de Bruxelles. Soit sur 7 kilomètres, précisément entre les bornes kilométriques 7.3 et 14.2.

Objectif : mener des travaux de réhabilitation et de sécurisation de la chaussée. Il s’agira de la première phase du chantier. “Les travaux les plus impactants en termes de mobilité seront programmés pendant les congés d’été, le week-end”, précise Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, gestionnaire du réseau structurant en Wallonie.

L’objectif est bien évidemment d’impacter le moins possible la circulation en semaine, où le trafic de travailleurs peut rester important, même durant les vacances scolaires. Par contre, il devrait sérieusement toucher les vacanciers qui partent sur leur lieu de villégiature le week-end. Pour ceux-là, il est conseillé autant que possible d’éviter cette portion du ring.

Première phase : sécurisation d’une bretelle d’accès

La première phase sera sans doute la moins impactante. Elle consistera en l’aménagement de la bretelle d’accès au ring n°25 “Butte du Lion”. Il s’agira d’adoucir la courbure de la bretelle pour sécuriser la montée des véhicules sur l’autoroute. Les travaux auront lieu du 26 juin au 12 juillet.

Deuxième phase : passage du ring à trois voies

La bande de lancement depuis la bretelle d’accès 25 sera prolongée pour rejoindre la sortie 26 Mont-Saint-Jean, de manière à créer une troisième voie de circulation. Cette voie, qui ne sera utilisée que par les automobilistes qui montent à l’accès 25 ou sortent à la bretelle 26, devrait permettre de sécuriser un gros point noir en matière de fluidité et de sécurité sur le ring.

Jusqu’alors, les automobilistes qui souhaitaient sortie à la bretelle 26 se positionnaient dans les remonte-files sur la bande d’arrêt d’urgence. “Avec parfois une roue sur la voie de droite, confie Héloïse Winandy. Ce qui est extrêmement dangereux.”

D’autres automobilistes tentaient aussi de s’insérer le plus tard possible dans la file, s’arrêtant à même la voie de droite, rendant les lieux dangereux et compliquant la fluidité des usagers se rendant vers Bruxelles.

Désormais, cette portion de ring, sur laquelle circulent 36.000 automobilistes par jour, devrait être sécurisée et fluidifiée.

Durant toute la période des travaux, la bretelle d’accès 25 et celle de sortie 26 seront fermées à la circulation.

Du 26 juin au 18 juillet, la voie de gauche sera également fermée, de 22 h à 6h, pour installer une berme centrale destinée à élargir cette partie du ring tout en soutenant le terre-plein central.

Troisième phase : le réasphaltage

Les travaux d'asphaltage se dérouleront durant deux week-ends. ©Devoghel

La Sofico procédera avec ses partenaires du SPW et de l’entreprise Colas au réasphaltage total du ring, sur 7 kilomètres. “Pour impacter le moins possible la circulation, nous procéderons à ces travaux de nuit”, confie Héloïse Winandy.

Deux week-ends de fermeture totale du ring seront nécessaires. Soit du vendredi 4 août à 22h au lundi 7 août à 4 h ainsi que du vendredi 11 août à 22h au lundi 14 août à 4 h. Sauf conditions climatiques (chaleur extrême ou pluie) qui nécessiteraient un report de ces travaux.