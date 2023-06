Ces écoles qui dépensent une fortune pour faire leur propre pub, parfois jusqu’à 40.000 euros: “Elles pourraient utiliser cet argent pour autre chose”

La CSC-Enseignement s’est, elle aussi, intéressée aux dépenses publicitaires des écoles pour arriver à la conclusion que certains établissements dépensent l’équivalent de 10 euros par élève pour faire leur pub. “Un montant conséquent et sans aucune transparence qui est retiré des autres frais”, dénonce Roland Lahaye, président de l’organisation syndicale.

“Les écoles pourraient utiliser cet argent pour autre chose. En plus, la publicité renforce la concurrence entre établissements au détriment de la mixité sociale. Plus il y a d’élèves, plus il y a de moyens, plus il y a de moyens, plus l’école peut investir dans la pub. C’est un cercle vicieux”, estime-t-il.

“Les plus petites écoles sont doublement défavorisées puisqu’elles font des efforts financiers qui les amènent à dépenser plus par élève que les gros établissements, ce qui prive les élèves de moyens pédagogiques”, appuie la députée Alice Bernard, dont le parti souhaite encadrer fermement la pratique.

Cependant, pour la députée MR Stéphanie Cortisse, une interdiction de la pub nuirait à l’information des parents. En ce sens, la publicité des écoles a toute sa place. “En tant que libéraux, nous estimons que la publicité relève de la liberté des écoles. Elles doivent pouvoir continuer à faire la promotion de leurs projets et pratiques pédagogiques auprès des parents et des élèves, qui ont un droit constitutionnel au libre choix de leur école.”, juge-t-elle.

Interrogée à ce sujet, la ministre de l’Education Caroline Désir indique de son côté n’être pas opposée à titre personnel à une régulation de la publicité scolaire. “Cependant, ce n’est pas prévu dans l’accord de majorité.”

“Beaucoup d’écoles disposent de rentrées d’argent à côté des subventions ou des dotations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les écoles demeurent libres d’utiliser ces rentrées comme elles l’entendent, sans contrôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles.”, précise-t-elle toutefois.