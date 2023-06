Dès jeudi, les températures vont baisser selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), avec un maximum de 20°C prévu à Uccle.

Par ailleurs, les concentrations d'ozone vont évoluer à des niveaux normaux pour la saison au cours des jours à venir. Aucun dépassement du seuil européen d'information n'est dès lors prévu.

La phase d'avertissement sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé et des soins aux personnes, pour qu'ils soient particulièrement vigilants et veillent à vérifier les réserves de boisson, la température ambiante à l'intérieur des bâtiments, etc. Il est aussi conseillé de faire attention à ses proches, aux personnes isolées, surtout si elles font partie d'un groupe sensible: personnes âgées, malades chroniques, bébés et enfants...