Hadja Lahbib et Alexander De Croo ont-ils fauté sur l’octroi de visas à la délégation iranienne ? Suivez l’audience en direct de la Chambre

Pascal Smet a démissionné la semaine dernière face à la polémique, en pointant la responsabilité de la ministre libérale. Hadja Lahbib fera-t-elle de même ? C’est en tout cas ce que souhaitent la N-VA et le Vlaams Belang, alors qu’Alexander De Croo, au courant de l’octroi des visas, a soutenu sa ministre.

Suivez leur audience en direct de la Chambre ci-dessus grâce à LN24.

15h : Alexander De Croo commence par prendre la parole

Lorsque l'invitation est faite à la délégation iranienne, Olivier Vandecasteele était détenu depuis plus d'un an en Iran, et les pourparlers étaient en cours, entame le Premier ministre.