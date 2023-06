La maltraitance animale très difficile à dénoncer: "Sans anonymat, les gens oseront moins porter plainte"

“J’ai été contactée par quelqu’un qui souhaitait alerter sur des maltraitances commises sur un animal par un membre de sa famille. Quand il est question d’un proche ou d’une connaissance, on n’a pas forcément envie d’avoir des représailles en cas de plainte donc le risque, c’est qu’aucune plainte ne soit déposée et que les maltraitances se poursuivent”, expose-t-elle.

Interrogée au parlement par la députée, la ministre wallonne du Bien-Etre Animal Céline Tellier a expliqué que les dénonciations anonymes étaient difficilement conciliables avec le principe du droit à la défense.

“De telles informations anonymes ne sont pas un mode de preuve et constituent, tout au plus, des données à vérifier dans le cadre d’une enquête ultérieure”, a-t-elle expliqué.

Selon la ministre, l’anonymat du dénonciateur peut toutefois être assuré dans certaines conditions mais pour la député, celles-ci gagneraient à être assouplies. “Avant la mise en place de la ligne d’écoute, il était possible de rester anonyme. Il ne faudrait pas que des personnes déposent plainte à la légère, dans ce contexte, ne pas tolérer l’anonymat est compréhensible. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le cas de figure inverse où plus personne n’ose déposer plainte par peur des représailles. Il est peut-être possible de mettre des choses en place pour assurer un entre deux”, poursuit la députée.

A la SPA de la Louvière, on se montre mitigé.

“Le problème, c’est que beaucoup de plaintes pour maltraitance ne reposent sur aucun fait. Il y a beaucoup de fakes et de règlements de compte entre voisins. C’est même la majorité des plaintes. Au refuge, on demande expressément aux plaignants de se faire connaître car on n’accepte pas les dénonciations anonymes. Par contre, quand des personnes ont des éléments solides qui concernent un proche, on ne divulge pas les informations. Les refuges ont la possibilité de transmettre les plaintes en épargnant les données sensibles.”, explique Gaëtan Sgualino, président du refuge.