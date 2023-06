Pourquoi la Belgique ne va pas abaisser l'âge légal d'obtention du permis de conduire à 17 ans

La priorité est plutôt de développer les alternatives à la voiture

Au point de connaître une réplique en Belgique ? Non, rétorque le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), qui avance plusieurs raisons. “Le nombre de jeunes qui passent leur permis à 18 ans est en baisse. Une telle décision ne correspondrait pas à une demande particulière. L’enjeu de la sécurité routière, notamment vers les jeunes conducteurs, justifie plutôt de maintenir la limite d’âge à 18 ans et de renforcer encore la formation des futurs conducteurs, étant entendu que la conduite accompagnée est possible à partir de 17 ans après la réussite de l’examen théorique. La responsabilité pénale, qui peut être engagée en cas d’accident de la route, est fixée à partir de 18 ans en Belgique”, justifie le ministre. En outre, ajoute l’écologiste, “la priorité est plutôt de développer les alternatives à la voiture avec des prix plus accessibles dans les transports en commun, d’augmenter leur fréquence, d’améliorer leur fiabilité, d’améliorer les connexions plus efficace entre eux et d’assurer la promotion d mobilité active, notamment le vélo.”

Le permis à point, en vigueur en France pourrait, lui, faire son apparition en Belgique. Il faudra pour cela que les partis de la Vivaldi se mettent d’accord. Ce qui est actuellement loin d’être le cas. PS et MR continuent de s’opposer au projet de réforme proposé par les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Mobilité il y a quelques mois. Ces dernières semaines, la tension était montée d’un cran dans le dossier, attestant une nouvelle fois du blocage autour de ce dispositif pourtant inscrit dans la loi belge depuis les années 90.