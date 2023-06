Orages: des pluies violentes attendues jeudi, plusieurs provinces en code orange

De nombreuses précipitations sont attendues en peu de temps jeudi, et l'IRM a annoncé un code orange pour les provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg d'ici jeudi après-midi. Un éventuel passage au code rouge, au cas où on attend plus de 100 l/m2 de précipitations en 24 heures, n'est pas non plus exclu dans certaines régions.