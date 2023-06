"Le fait d'être le centre de l'attention est désagréable pour certains et très angoissant pour d'autres. En fait, parler en public est considéré comme l'une des peurs les plus répandues. Bien que toute forme de performance sociale puisse causer de l'anxiété sociale à beaucoup d'entre nous, ces craintes n'atteindront jamais le niveau auquel elles pourraient être considérées comme un trouble. Certains, en revanche craignent d'être embarrassés et éviteront les contextes sociaux et de performance", analyse ainsi

Selon une étude citée par la plateforme, 8 à 13% de la population pourrait être touchée par un trouble d'anxiété sociale susceptible de lui pourrir la vie au travail. "Un employé souffrant d'anxiété sociale craint d'être évalué. Cela peut le rendre très vulnérable et il risque d'avoir de la difficulté à gérer ses symptômes", affirme la plateforme.

Pour ces personnes, le confinement a été particulièrement bénéfique. Grâce au télétravail, les employés ont été moins exposés à certains éléments qui peuvent déclencher l'anxiété sociale au travail. Mais pour elles, le retour à la vie normale post-covid a été particulièrement difficile.