Qui sont celles et ceux qui vous informent ? Le portrait-robot du journaliste en Belgique

Le portrait-robot

Le journaliste moyen est – sans surprise – un homme blanc âgé de 45 à 50 ans, avec un niveau d’éducation élevé et positionné politiquement plutôt de centre-gauche et progressiste. Il est salarié dans un média privé, il gagne 2 470 € nets par mois et travaille principalement au sein de sa salle de rédaction, avec un jour sur 5 en télétravail. Il est “plutôt satisfait” de son métier – notamment du prestige, des contacts variés, de l’engagement social et de la créativité qui accompagnent son statut, mais il regrette d’être la cible de violences, surtout verbales, de la part du public ou de personnalités publiques en ligne ou hors ligne.

La réalité dans le détail des chiffres : peu de femmes, peu de diversité, des différences de revenus

Tout d’abord, il faut se rendre compte que si la grande majorité des journalistes sont des hommes (65,6 %), c’est en raison des tranches d’âges : si on regarde sous la barre des 34 ans, la proportion descend à un niveau plus représentatif d’environ 48 %. Cela veut dire qu’il y a des femmes dans la profession, mais seulement chez les plus jeunes : les conditions de travail, l’assignation de femmes à certaines rubriques (lifestyle, mode, etc.), la difficulté d’accès à des fonctions à responsabilités sont pointées comme un frein pour les carrières féminines dans l’étude.

Ensuite, on voit qu’il y a un problème de diversité : 83,3 % des journalistes disent ne pas faire partie d’un groupe minoritaire, seuls quelques-uns se considèrent comme tel en raison de leur orientation sexuelle, de leur genre ou de leur couleur de peau et origine ethnique. C’est très peu.

Un journaliste sur cinq est aussi célibataire, souvent seul et sans enfants, et près de 50 % des journalistes n’ont pas d’enfant. Est-ce lié à la difficulté du métier de concilier vie privée et vie professionnelle ? L’étude ne répond pas.

Au niveau politique, plus de 60 % des journalistes sont de tendance “centre-gauche”, 16 % se considèrent plutôt de droite, et les tendances plus extrêmes (à droite comme à gauche) ne sont que peu représentées. Mais pour autant, ils ne sont pas “en politique” : seuls 7,4 % des journalistes disent appartenir à un parti politique (soutien ponctuel, membre ou membre actif). L’immense majorité des journalistes se considèrent également plus “progressistes” que le média pour lequel ils travaillent ou que leurs publics.

Pour les statuts professionnels, un journaliste sur quatre est indépendant (24,3 %), les autres sont salariés. La principale différence vient de la satisfaction qu’ils en tirent : un indépendant sur deux n’est pas satisfait de son statut, la proportion descend à un sur dix pour les salariés. Cela a aussi un impact sur leur rémunération, puisque le salaire moyen d’un journaliste salarié s’établit à 2 651 € nets par mois, et 1 936 € nets pour un indépendant. Plus inquiétant, près d’un journaliste sur 10 déclare gagner un revenu inférieur à 1 500 € nets par mois. L’enquête démontre aussi une différence de près de 130 € mensuels entre les hommes et les femmes (probablement en raison des freins pour la carrière chez les femmes). Autre chiffre interpellant : 70 % des journalistes indépendants disent gagner la même chose qu’avant la crise Covid ou moins. Alors que les salariés ont été dans l’immense majorité indexés ou ont négocié une augmentation.

Le web et les réseaux sociaux : un métier qui change

Révolution d’Internet oblige, les journalistes sont près de 65 % à avoir passé le pas du Web : seuls quelques-uns ne touchent pas au site Internet du média pour lequel ils travaillent. Globalement, les journalistes travaillent à 40 % pour la presse quotidienne, 30 % pour des hebdomadaires/magazines, 27 % pour la télévision, 22 % pour la radio et 6 % pour des agences de presse.

Des violences et des pressions

Enfin, le rapport se penche sur violences que subissent les journalistes. Cinq hommes sur dix (et six femmes sur dix) disent avoir subi des comportements transgressifs à leur encontre, surtout des violences verbales (insultes et menaces) et de l’intimidation (menaces de poursuites judiciaires, menaces de sources). Par contre, les femmes disent en plus subir de la discrimination et du harcèlement sexuel… et parfois même au sein au sein de leur rédaction ! Et en majorité, les journalistes choisissent le silence plutôt que la dénonciation de ces comportements. Malgré leur impact sur la santé psychologique, la crainte pour leur sécurité ou des conséquences pour leur carrière et/ou leur réputation.

> Ces chiffres sont issus du rapport “Le portrait des journalistes belges” rédigé tous les cinq ans – depuis 2013 – par l’Université de Gand, l’ULB et l’UMONS. En collaboration avec l’AJP (association des journalistes professionnels), la VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten), le Center for journalism studies et le LaPIJ (laboratoire des pratiques et identités journalistiques).