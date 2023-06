"Une plongée dans le vide scolaire" : Un collectif de parents s'oppose au nouveau décret Inscription

À lire aussi

"Séparés de leur cadre scolaire familier et de leurs amis, ces enfants ne pourront se projeter dans aucun établissement jusqu’à la rentrée voire au-delà. Cette situation est douloureusement vécue tant par les enfants que leurs parents qui ont le choix d’inscrire leur enfant dans une école incomplète éloignée du domicile et non choisie ou passer des vacances dans l’attente d’une évolution des listes", précise le collectif.

Parmi les enfants concernés, à Bruxelles, il y a notamment tous ceux qui sortent d’écoles primaires anciennement adossées à des écoles secondaires et qui sont victimes du coefficient 8 incluant l’ISE de l’école primaire dans l’indice composite.

"Dans le nord de Bruxelles, en particulier, les résultats sont aberrants : quasiment aucun enfant non prioritaire (n’ayant ni parent prestant ou frère et sœur dans l’école) des écoles primaires du Christ-Roi de Laeken, de Maria Assumpta, du Sacré-Cœur de Jette et de Ganshoren, du Collège Saint-Pierre et de Notre Dame de la Sagesse n’a pu obtenir son inscription dans une des écoles secondaires anciennement adossées à celles-ci. Or, il s’agit dans la plupart des cas d’enfants habitant très près de ces écoles secondaires. Le dispositif mis en place par le nouveau décret a en fait établi l’ordre des inscriptions sur une discrimination entre écoles qui pénalise de manière rétroactive le choix fait en 2017.", estime le collectif.