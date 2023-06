Visas iraniens : La défense de Lahbib ne convainc ni l’opposition, ni la majorité, le Premier ministre est “en service minimum”

Mardi soir, après avoir reçu le soutien en dernière minute du Premier ministre Alexander De Croo, la position de la ministre des Affaires étrangères semblait à nouveau sécurisée. La délivrance des visas autorisant l’accueil du maire Alireza Zakani, “le boucher de Téhéran”, ne pouvait être évitée sans produire un incident diplomatique. L’octroi des visas serait à replacer dans un contexte de négociations délicates, ayant mené à la libération d’Olivier Vandecasteele et de trois autres prisonniers.

C’est le message qu’ont répété Alexander De Croo et Hadja Lahbib en commission mercredi. “Une fois les invitations lancées, il était difficile de les refuser”, ont déclaré en substance les ministres. “Déclarer une guerre diplomatique à l’Iran n’est d’aucun secours pour les innocents détenus en Iran, bien au contraire”, a tonné le Premier ministre. “Une vie humaine vaut bien un visa. Le refus de visa aurait été vu comme une humiliation.”

Argumentaire non convaincant

Un argumentaire qui n’a aucunement convaincu les députés tant de la majorité que de l’opposition. La Belgo-Iranienne Darya Safai (N-VA) a livré un témoignage poignant sur les conséquences du passage de la délégation iranienne à Bruxelles, précisant que sa famille était en danger suite aux actions commises par les visiteurs sur le territoire belge. “Une vie humaine vaut bien un visa. Mais est-ce que ma sécurité vaut bien un visa ?”

Opposition comme majorité ont pointé les différences de tonalité entre le discours de la ministre tenu en séance plénière le jeudi précédent et celui tenu en commission. “Je ne comprends pas pourquoi la vérité de jeudi dernier n’est plus la même qu’aujourd’hui”, s’émeut Samuel Cogolati (Ecolo). “La situation nous met fort mal à l’aise. Vous avez d’abord dit : ce n’est pas moi, c’est Bruxelles. Est-ce que vous pouvez confirmer que l’octroi de visa est la prérogative du fédéral ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ce serait la prérogative de Bruxelles ?”, a interrogé Malik Ben Achour.

Service minimum du Premier ministre

Dans les couloirs étouffants du parlement, on évoque une grave erreur de communication de la ministre. On parle d’incompétence. “Jeudi, la ministre charge le gouvernement. Aujourd’hui, elle sort l’argument de la realpolitik. Ce n’est pas crédible”, déclare un député de la majorité. “La ministre n’a plus de directeur de la communication. Si ça avait été le cas, elle aurait pu éviter ces erreurs”, ajoute une source gouvernementale. [Ndlr: la ministre Hadja Lahbib a nommé une nouvelle directrice de la communication le 2 mai.]

Dans cet imbroglio, on pointe le rôle du Premier ministre. “Vous arrivez comme les carabiniers d’Offenbach pour sauver le soldat Lahbib”, envoie Georges Dallemagne (Les Engagés). “Mais vous n’êtes pas convaincant. Nous avons en mémoire les éléments de langage de votre ministre qui dit que l’invitation [de Pascal Smet] a sali la Belgique.”

En coulisse, un partenaire fédéral va plus loin. “Alexander De Croo est en service minimum.” Traduction : il tente de réparer les pots cassés, mais à contrecœur.