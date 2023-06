Hadja Lahbib a-t-elle menti au parlement ? La réponse à cette question sera déterminante pour sa survie

Une bataille pointue se joue actuellement au parlement pour remonter la chronologie des faits et déterminer si les explications données par la ministre libérale étaient correctes. Heures de délivrance des visas, dates précises auxquelles ont été échangés des mails entre les différents services concernés (SPF Affaires étrangères, Sûreté de l’État, OCAM, Office des étrangers), termes exacts employés pour préciser le statut des visiteurs… tout est passé en revue par les députés fédéraux.

L’analyse de ces éléments permettra de répondre à la question : Hadja Lahbib a-t-elle menti au parlement ? Si la réponse est “oui”, les députés pourront invoquer le précédent créé avec Sarah Schlitz. L’ex-secrétaire d’État était informée qu’elle n’avait pas respecté la loi, mais elle avait indiqué le contraire. Une série de mails attestent de cette réalité. C’est après avoir consulté ces courriels que Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, aurait demandé à l’élue fédérale de démissionner.

Pour les libéraux, le cas de Lahbib est incomparable avec celui de Schlitz. “Il n’y a pas eu de mensonge”, tranche Benoît Piedbœuf, chef de groupe MR à la Chambre. “Hadja Lahbib ne démissionnera pas, elle n’a commis aucune faute”, maintient Georges-Louis Bouchez, président du MR, au micro de LN24.

En face, un front de partis assure que la ministre a menti. ” Elle a menti au sein du Parlement, ce n’est pas acceptable”, déclare Theo Francken, député N-VA, à LN24.

Melissa Depraetere est du même avis. “La ministre a, par exemple, menti sur le nombre de personnes dans la délégation”, nous confie la cheffe de groupe Vooruit avant de nous présenter un document de plusieurs pages reprenant un fact-checking effectué par son parti. On y lit que la déclaration de la ministre selon laquelle les 14 membres ont reçu une invitation au Parlement est manifestement erronée car seules 7 personnes auraient reçu cette invitation. Autre élément : “Jamais l’ensemble de la délégation n’a reçu d’invitation de la Région bruxelloise”.

Vooruit, le parti du secrétaire d’État démissionnaire Pascal Smet, revient également sur l’absence de contacts entre les Affaires étrangères et le gouvernement iranien dans le cadre de l’organisation du Sommet urbain de Bruxelles. “Cette affirmation est fausse. Le 7 mai, le département des affaires consulaires C4 du SPF BUZA a signalé que le ministère des Affaires étrangères d’Iran avait envoyé une note verbale au poste diplomatique belge sur place à Téhéran. Dans cette note verbale, le ministère iranien explique la manière dont les participants voyageront et s’oppose à la remise d’une empreinte digitale par le maire de Téhéran, qui devrait être considérée comme un représentant au niveau gouvernemental.”

Dans la Vivaldi et chez les libéraux, on entend des voix regretter que l’affaire ait pris cette tournure. Si Hadja Lahbib avait dès le premier jour invoqué les risques diplomatiques, on n’en serait pas là. Si mercredi, elle s’était uniquement rangé derrière la position du Premier ministre, jugée plus cohérente, l’emballement aurait pu se calmer.