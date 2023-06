Le curieux soutien d’un journaliste iranien à la ministre Hadja Lahbib : “Sois forte face à la N-VA”

Antoine Hooman Shahbandi est un journaliste iranien. Il publie régulièrement des caricatures politiques au travers de son journal satirique, sorte de “Charlie Hebdo iranien”, selon ses propes dires. Outre son soutien, ce qui surprend, c’est la façon dont le message est posté. Le journaliste a tagué à plusieurs personnalités importantes du MR, telles que le président Georges-Louis Bouchez, la ministre Hadja Lahbib, l’ex-ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès ou le commissaire européen Didier Reynders.

Cette publication a été repérée par la N-VA. Les nationalistes flamands ont souligné que l’Iranien était présent mardi lors de la commission Relations extérieures durant laquelle l’affaire de l’accueil accordé à une délégation iranienne a été abordée.

Des manifestations tous les jours devant l’ambassade d’Iran

Contacté, Antoine Shahbandi nous clarifie sa position. “La N-VA exagère. Mme Lahbib est victime d’une cabale. Tout a commencé par l’invitation de M. Smet envoyé au maire de Téhéran. Dans les faits, il aurait fallu annuler cette invitation. Pascal Smet a démissionné et maintenant, la N-VA veut la tête de Hadja Lahbib. Il lui reproche d’avoir permis aux services de renseignement iranien de filmer. Mais presque tous les jours, il y a des manifestations de l’opposition devant l’ambassade d’Iran. Au moins 40 caméras sont vissées sur le mur de l’ambassade. Ce sont des caméras ultra-professionnelles qui peuvent filmer jusqu’à 350 mètres. Vous pensez bien qu’avec ce matériel, les membres de l’opposition ont été filmés puisqu’ils ne cachent pas leur visage ici en Belgique.”

Le journaliste Antoine Hooman Shahbandi apporte son soutien à la ministre Hadja Lahbib. ©D.R.

Antoine Hooman Shahbandi nous précise qu’il est journaliste depuis 31 ans et qu’il va chaque semaine au parlement européen pour y faire des interviews et des reportages. Il se présente comme libre et indépendant. Il fustige ce “gouvernement de diable” aux manettes de l’Iran et prend la défense de la ministre Lahbib qui a bataillé pour faire sortir Olivier Vandecasteele d’Iran. “Que pouvait faire Hadja Lahbib ? Elle a fait son boulot. La N-VA préférerait-elle que M. Vandecasteele reste à crever dans son trou ?”

Pour le journaliste, ce règlement de compte politique est absurde. “C’est exagéré. Presque tous les jours, une délégation passe à la Chambre de commerce. Si vous voulez fermer le robinet, virer l’ambassade !”