Le Pape a choisi : Luc Terlinden sera le nouvel archevêque de Belgique

Il y a un an, le cardinal Jozef De Kesel avait envoyé sa lettre de renonciation au Pape. L’archevêque de Malines-Bruxelles fêtait alors son 75e anniversaire et, comme le veut le droit canon, c’est à cet âge que les évêques sont invités à céder leur place. Désormais âgé de 76 ans, le cardinal pourra finalement céder sa place, avec l’accord du souverain pontife. Son successeur a été présenté ce jeudi matin. Il s’agit de Luc Terlinden, prêtre et chanoine, d'origine bruxelloise, diplômé en théologie morale.