Le PS et Ecolo ont "besoin de plus de réponses": la motion demandant la démission de Hadja Lahbib ne devrait pas être votée aujourd’hui

Peter De Roover, chef de groupe N-VA, a soumis une motion demandant la démission de Hadja Lahbib pour “avoir menti”.

Le Vlaams Belang a également déposé une motion demandant la démission de la ministre des Affaires étrangères, mais aussi d’Alexander De Croo, Premier ministre.

Défi prévoit également de déposer une motion de méfiance ce jeudi, tandis que les Engagés plaident eux aussi pour une démission de la ministre.

La suite dépendra du bras de fer qui va s’ouvrir entre le MR d’un côté, le PS et Ecolo de l’autre.

L’Open VLD a toutefois pris mercredi soir l’initiative de déposer une motion pure et simple. Traditionnellement, ces motions pures et simples sont utilisées par la majorité, comme dans l’affaire Sarah Schlitz (Ecolo), pour évacuées les motions de l’opposition. En pratique, si la majorité vote cette motion simple, les motions de méfiance de l’opposition disparaissent de l’ordre du jour.

Bémol de taille : le texte de l’Open Vld n’a jusqu’à présent été cosigné que par le MR… Le PS et Ecolo, selon nos informations, n’ont pas voté le texte, qui n’aura donc a priori pas la majorité.

Se pose ensuite la question de la motion de méfiance de la N-VA. Ce texte ne peut toutefois pas être votée et débattue que 48 heures minimum après leur dépôt.

Sauf si l’urgence est demandée, et validée par une majorité. Or, là encore, une telle demande n’a pour l’heure pas été soumise. Et le PS n’entend par ailleurs pas se prononcer en faveur de l’urgence, la clarté totale n’ayant pas été réalisée sur ce dossier.

Le son de cloche est le même chez Ecolo. “À ce stade, nous avons encore de nombreuses questions et avons donc besoin de réponses avant de voter la semaine prochaine”, nous précise Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo/Groen.

En d’autres termes, il est peu probable, sauf revirement, qu’un vote intervienne ce jeudi.

Une vote possible la semaine prochaine

Si ce vote devait avoir lieu, il n’interviendrait pas avant la semaine prochaine.

Les motions bloquent par ailleurs les interpellations et les questions d’actualité en séance plénières.

Des discussions auront toutefois lieu en séance plénière cette après-midi, sur le sujet. Le Premier ministre répondra à des interpellations de Défi, du Vlaams Belang et du PTb sur la confiance entre partenaires de gouvernement, tandis que la N-VA et les Engagés interpelleront sur l’image internationale du pays. Les partenaires de majorité, toutefois, se tiendront à l’écart de ce débat, de même que Hadja Lahbib…

Mais ce n’est de toute façon généralement pas sur cette motion que se jouera le sort de la ministre. Le départ d’un membre du gouvernement se décide en pratique rarement par un vote. Il dépendra davantage de la position du PS et d’Ecolo : sont-ils prêts à faire de cette affaire iranienne une question de gouvernement, au risque de mener à sa chute ? Les téléphones chauffent. La situation est très incertaine.