Meurtre dans la cité du Peterbos à Anderlecht : le corps retrouvé est celui de Seghir, un Algérien de 33 ans

Selon les dernières informations, il s’agirait d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. La victime a été sauvagement agressée au point que son visage était méconnaissable. Pour l’heure, l’on ignore si un suspect a été arrêté dans ce dossier.

L’un de ses proches s’est exprimé sur les réseaux sociaux en indiquant : “Qu’Allah facilite cette épreuve à sa famille… On te pleure tous mon frère, il n’y avait pas plus hnine (gentil en arabe, NdlR) et serviable que toi.”

Ce meurtre s’inscrit dans un contexte de recrudescence de faits de violences dans la cité du Peterbos et dans d’autres quartiers “chauds” de la capitale. “Le collège communal pensait que les choses s’amélioraient mais sur le terrain, c’est tout le contraire qui est observé”, selon Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de groupe de l’opposition MR au conseil communal. “Désormais, la violence n’est plus cantonnée à l’un ou l’autre microquartier comme c’était le cas il y a quelques années, mais il y a une pression de faits criminels graves dans des zones croissantes à Bruxelles. On pense notamment au mitraillage d’un commerce de la commune survenu récemment.”

Éviter un scénario “à la marseillaise”

Gaëtan Van Goidsenhoven emploie des mots forts et va jusqu’à évoquer une “guerre des territoires”, à l’instar de ce qui est observé à Marseille, où des réseaux criminels sont en contact avec ceux du Peterbos. “Il faut éviter l’escalade de la violence qui nous entraînerait dans un scénario 'à la marseillaise' avec des faits de représailles qui entraînent une spirale de violence quotidienne. C’est ce qui nous pend au nez. Nous arrivons dans un moment charnière par rapport à l’emprise des réseaux de trafic de stupéfiants et beaucoup de gens ont peur”, poursuit l’ancien bourgmestre d’Anderlecht.

Selon lui, il convient d’élaborer un plan d’action global afin d’éviter que la situation soit hors de contrôle. “Il convient d’établir un juste diagnostic sur la situation et mettre l’ensemble des moyens à notre disposition pour enrayer le phénomène. Il faut que les différents maillons de la chaîne allant des services de prévention jusqu’aux polices locale et fédérale travaillent de concert avec le parquet également pour être le plus efficace possible car nous sommes à un moment de bascule dans le trafic de drogue à Bruxelles”, conclut-il. “Ce phénomène risque de nous échapper très largement.”

Un juge d’instruction a été saisi et l’enquête est confiée à la section des homicides de la police judiciaire fédérale.