Orages, pluies torrentielles et alertes: suivez la situation météorologique en direct

L'est et le centre du pays devraient ainsi être les régions les plus concernées, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées, annonce l'IRM qui met en garde contre un risque d'importants cumuls de précipitations sur ces régions. Le nord-ouest du pays devrait être moins touché.

10h00 : L'IRM place la province de Namur en code rouge

L'Institut royal météorologique a placé la province de Namur en code rouge en prévision des précipitations abondantes attendues a annoncé sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24h00 ou supérieurs à 60mm en 06h00 de temps sont possibles en raison de la combinaison de fortes pluies et de violents orages.

"Ces conditions pourraient également être atteintes sur l'ouest de Liège et une partie du Limbourg mais à plus petite échelle", précise-t-il.