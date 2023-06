Pluies diluviennes et orages: à quoi faut-il s'attendre pour ce soir et cette nuit?

En fin de matinée, des pluies torrentielles se sont abattues sur Bruxelles, puis dans la province de Namur et du Luxembourg au cours de l'après-midi. Les pompiers sont intervenus des dizaines de fois, tout comme en province de Liège et dans la région de Verviers particulièrement.

À lire aussi

Un peu avant 17h, le gouverneur de la province de Namur a levé la phase d'alerte provinciale et le code est repassé à l'orange. Aux alentours de 19h, l'accalmie était plus ou moins générale, sur l'ensemble du pays.

Des orages et de la pluie attendus en soirée

Mais l'IRM prévoyait cependant encore des précipitations importantes à certains endroits, jusqu'à 23h: "En soirée, il y aura encore de la pluie du centre à l'est du pays. Sur l'est, des cellules orageuses pourront même encore donner de fortes précipitations et des rafales de vent.

Le territoire est en code vert, à l'exception des provinces de Liège et de Limbourg qui sont maintenues en alerte jaune jusqu'à 21h, 21h30.

Après minuit, le temps devrait redevenir sec sur l'ensemble du pays, "avec graduellement de larges éclaircies depuis l'ouest de notre territoire", ajoute l'IRM dans ses prévisions.