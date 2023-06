Poudre de perlimpinpin et cailloux magiques : les dangers de l’ésotérisme

À lire aussi

Nul besoin d’ouvrir les portes d’une librairie ésotérique pour trouver leurs ouvrages, on les trouve dans les rayons des librairies les plus conventionnelles et sur le web. Certains proposent aussi des stages ou des week-ends “à la découverte de son moi profond.” qui rencontrent parfois un franc succès.

En soi, cet engouement n’est pas négatif, Chacun est libre de trouver du sens ou du réconfort là où il l’entend. Là où ça devient plus embêtant, c’est quand des personnes qui n’ont aucune compétence médicale s’immiscent sur le terrain de la santé car les risques sont alors bien réels.

On l’a vu récemment avec le célèbre youtubeur Thierry Casasnovas qui est devenu en quelques années une star des réseaux sociaux grâce à des vidéos dans lesquelles il vante les mérites d’une alimentation crue et du jeune, pour guérir toutes les maladies y compris le cancer et ça, c’est directement moins rigolo.