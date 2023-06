PS et Ecolo donnent 3 jours à Lahbib pour préparer sa défense : la ministre devra s’expliquer en commission lundi

”Nous demandons la tenue d’une commission lundi sur base des éléments nouveaux apparus jeudi dans la presse”, déclare Ahmed Laaouej, chef de groupe PS, en concertation avec Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo. Les élus espèrent que la ministre répondre à toutes les questions qu’ils souhaitent poser.

Cela signifie que les partis de la majorité ne voteront pas les motions de défiance déposées par l'opposition, mais également qu'ils ne voteront pas encore la motion simple déposée par l'Open VLD pour rendre caduque les demandes de démission.

Les partenaires de majorité souhaitent savoir comment il a été possible que des Iraniens aient pu embarquer sans visa pour rejoindre le Brussel Urban Summit. Des échanges de mails montrent qu'un membre du service C4 de l'Intérieur se positionnait contre l’octroi des visas au maire de Téhéran et à la délégation invitée à l’Urban Summit 2023. Selon les députés, il y a encore une série de “zones d’ombre” sur les avis de la Sûreté de l’État et de l’Ocam qu'il faut éclaircir.