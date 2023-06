David Clarinval propose au gouvernement de valider la réponse d'Hadja Lahbib concernant l'#Irangate, le kern refuse en bloc

Le Premier ministre et ses vice-Premiers étaient réunis ce matin pour le traditionnel kern du vendredi. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, tels que le contrat pour les travailleuses du sexe ou l’interdiction de l’exportation des pesticides. En fin de session, le ministre des Indépendants David Clarinval a “timidement” proposé une porte de sortie à l’affaire des visas iraniens qui a été refusée par le reste de l’assemblée.

L’affaire des visas a depuis quelques jours dépassé les questions éthiques et diplomatiques pour devenir un problème purement politique. Actuellement, la question n’est plus de savoir qui est responsable d’avoir laissé entrer des dignitaires iraniens en Belgique. Ce qui est attendu aujourd’hui, c’est d’avoir un geste politique de la part de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib qui parviendra à calmer la colère des partenaires fédéraux.

Valider les éléments de réponse

C’est dans ce contexte que le ministre Clarinval a proposé aux représentants des six partis autour de la table de valider les éléments de langage qui constitueront la défense de la ministre Lahbib au parlement lundi. Cela a été refusé d’une seule voix. Même le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a estimé que la libérale devait prendre ses responsabilités et qu’elle ne “devait plus être la marionnette de son président” Georges-Louis Bouchez, nous glisse un insider.

Tous ont trouvé que c’était manquer de respect que de faire valider ses élements de réponses par les vices-Premiers. A gauche comme à droite, on juge qu’il est temps pour Mme Lahbib de trouver une autre façon de s’exprimer, qu’il est temps de parler d’une voix qui la concerne. “La ministre n’aurait jamais dû mélanger deux discours : attaquer le gouvernement bruxellois une semaine, puis invoquer la realpolitik la semaine suivante.”

Cette approche de David Clarinval a été perçue comme une manoeuvre du MR pour diluer la responsabilité de la crise politique. En signant la réponse, les partenaires de coalition aurait dû endosser une part de la charge, ce qu’ils ne souhaitaient absolument pas. Le fait d’avoir étendu la responsabilité de Hadja Lahbib à celle d’Alexander De Croo est très mal passé auprès des libéraux flamands.

guillement On demande à Georges-Louis Bouchez de la mettre en sourdine. Si autant de dossiers n’avancent pas, c’est à cause de lui”

Fatigués de l'interventionnisme de Bouchez

De l’avis de plusieurs participants, il y a un raz-le-bol manifeste contre l’interventionnisme du président du MR. “On demande à Georges-Louis Bouchez de la mettre en sourdine. Si autant de dossiers n’avancent pas, c’est à cause de lui”, peste un membre du kern.

La proposition du ministre Clarinval n’ayant pas été entendue, la suite des discussions gouvernementales est en suspension. La Vivaldi avait prévu un week-end budgétaire, dans la ligne de ce qu’a dit le Premier ministre en séance plénière jeudi. Il faut avancer sur la réforme fiscale. Mais la bouée de sauvetage lancée par le MR a contredit ces projets.

Est-ce qu’il n’y aura plus que six partis autour de la table lors du conclave budgétaire de ce week-end ? Ces discussions auront-elles encore lieu ? Ces questions restent en suspens.