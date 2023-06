Deux ministres en viennent aux mains durant le kern: "Le Premier ministre a dû intervenir"

En effet, selon le site Business AM, Frank Vandenbroucke (Vooruit) s’en est pris physiquement à Vincent Van Quickenborne (Open VLD), parce que ce dernier se levait pour quitter la réunion. Le ministre de la Santé voulait apparemment encore aborder un point avant que tout le monde ne quitte la pièce, et il n’a pas apprécié que son collègue libéral fasse mine de s’en aller. “Soudain, Vandenbroucke a littéralement agrippé Van Quickenborne et l’a tenu furieusement, comme dans une empoignade. Van Quickenborne a été surpris, il a essayé de se dégager. Les autres étaient stupéfaits et le Premier ministre a dû intervenir. C’était irréel”, a raconté à nos confrères flamands un participant à la réunion, préférant, comme les autres témoins de la scène, rester anonyme. “Nous sommes restés bouche bée”, a confié un vice-premier ministre.

Si Vooruit minimise l’altercation en affirmant que Frank Vandenbroucke a seulement “mis son bras” contre le ministre de la Justice, la plupart des autres témoignages ont évoqué “un contact très physique” et un ministre de la Santé “déchaîné”. Et certains ont affirmé que ce n’était pas la première fois que ce genre de “crise” avait lieu : selon une “source haut placée”, “Vandenbroucke agit de la sorte avec tous les membres du kern. Sur de petites questions, il dépasse les bornes et se comporte vraiment mal. Il se comporte de manière transgressive”.