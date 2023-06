Didier Reynders sur l’octroi des visas russes et iraniens : “C’est un gâchis d’avoir invité ces responsables dans une période géopolitique compliquée”

Directement, Didier Reynders s’est exprimé sur le budget européen, que la Commission européenne souhaite augmenter. “Ça risque de coûter cher aux États membres mais aussi de montrer ce qu’il s’est passé ces dernières années : la pandémie, les investissements en matière de santé, la guerre en Ukraine”, a-t-il concédé, expliquant que l’UE devait faire des choix concernant ce dans quoi elle voulait investir : “Soutenir l’Ukraine et développer la compétitivité, cela va demander des moyens. Alors on a proposé une révision du budget, qui reste encore modérée car on ne veut pas asphyxier les États, mais on doit faire des choix et cela va être discuté avec le Conseil et les membres de l’UE […] On sait aider tout le monde, mais avec certaines limites”.