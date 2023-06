Météo: il faudra profiter du week-end radieux car cela ne va pas durer, "pas de nouveau signe de chaleur avant minimum 10 jours"

À lire aussi

Pour les prochains jours, la situation s’annonce bien plus calme, avec un week-end chaud et radieux, pour commencer. “On attend à nouveau 30, voire 31 degrés pour dimanche, et plus de 25 degrés déjà pour ce samedi, annonce-t-il. Par contre, on va perdre quelques degrés à partir de lundi. On va en effet revenir à des conditions classiques pour la Belgique, avec un flux plutôt de sud-ouest, des températures entre 20 et 22 degrés maximum et un temps plus nuageux.”

Il faudra donc composer avec la pluie, surtout en fin de semaine. “On attend un peu de pluie à partir de jeudi, mais pas des quantités importantes, rassure-t-il. Disons qu’il n’y a pas de signal de chaleur avant minimum 10 jours, voire 15 jours.”

À lire aussi

De quoi souffler un peu, tout en profitant d’un temps d’été normal. “Nous allons tout de même terminer le mois de juin avec le record du mois de juin le plus chaud de l’histoire, précise-t-il. On va terminer devant 1976 et 2003, ce qui est significatif. Pour l’ensoleillement, on va arriver un peu en dessous du record de 1976. Un autre record va être battu, celui du nombre de jour d’été (au moins 25 degrés) en juin. On est déjà ex aequo avec 76 (14 jours), mais on va au minimum en rajouter deux, donc.”