Orages : il est tombé l’équivalent d’un mois de pluie en quelques heures, “des pluies frontales et durables avec des orages qui s’y sont greffés”

Des chiffres qui seront disparates, car les pluies se sont concentrées sur une fine bande qui allait du sud de la province de Namur au Limbourg, en traversant une partie du Brabant wallon. “La côte n’a pratiquement pas été touchée, et on a assisté à une situation avec des pluies statiques, frontales et durables. C’est cela qui a permis d’atteindre de tels cumuls, d’autant plus que des orages sont venus s’y greffer. Certaines zones ont connu de grosses accumulations à cause de cela et la combinaison des deux a été problématique.”

À lire aussi

C’est dans la province de Namur que les pluies ont été les plus fortes, avec quelques dégâts à signaler. Les zones de secours de la province de Namur (NAGE, DINAPHI, Val de Sambre) ont renforcé leurs équipes en prévision des intempéries annoncées par l’Institut royal de météorologie (IRM). Celui-ci a, pour rappel, placé hier matin la province de Namur en alerte rouge. En fin d’après-midi, le code repassait à l’orange.

Le Comité de coordination provincial rassemble les informations émanant du terrain et a fait état, fin d’après-midi, d’une centaine de missions des pompiers dans les régions de Couvin, Beauraing, Floreffe, Rochefort et Namur. En outre, la circulation sur l’autoroute E42 est devenue compliquée à hauteur de Fernelmont par une coulée de boue. ” On constate par ailleurs d’autres embarras sur différents tronçons routiers de la province”, ajoute dans son communiqué le gouverneur Denis Mathen.

Dans la ville de Namur, les boulevards d’Herbatte et du Nord, sous eau, ont été coupés à la circulation par la police, dans le courant de l’après-midi. À Wépion, la route de la Pairelle était couverte d’eau. À Ciney aussi, plusieurs routes étaient partiellement inondées, alors que les barrages étaient sous surveillance dans la province de Liège.

Après avoir touché la province de Namur, les fortes pluies ont atteint la province de Luxembourg et celle de Liège, sur l’ouest et le nord de la province. À Seraing, aux alentours de l’Intermarché, les rues ont été fortement inondées. À Spa, “c’est le déluge” selon certains habitants, tandis qu’à Theux et Verviers, les orages grondent et le ciel est très sombre, affirmaient des internautes sur les réseaux sociaux.

À lire aussi

Les dégâts ont heureusement été limités, donc. “La situation n’était évidemment pas comparable à celle de juillet 2021, et le beau temps va vite revenir pour stabiliser la situation et les cours d’eau, note Pascal Mormal. Pourquoi le code rouge ? C’est rare de le sortir, c’est vrai. En 15 ans, on n’a lancé cette alerte que rarement. En juillet 21, évidemment, mais aussi en novembre 2010 lors des inondations qui ont notamment touché Tubize, ou encore en janvier 2011. On lance cette alerte face à des cumuls annoncés de 50 mm en une heure, 60 mm en six heures ou 100 mm en 24 heures.”