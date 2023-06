Une volée de recours contre la taxe sur les surprofits des électriciens

Electrabel, le plus gros contributeur à cette taxe, a introduit un recours mercredi, de même que Luminus. Ils ne sont pas les seuls puisque la fédération des entreprises du gaz et de l'électricité, la Febeg, a fait de même, avec à ses côtés Ode, la fédération du secteur du renouvelable en Flandre, et Wind4Wallonia, la coopérative éolienne créée par Electrabel.