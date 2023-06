"Je dis stop à l'enfant roi à l'école !" : pour revaloriser le travail, il faut agir dès le plus jeune âge selon Pierre-Yves Jeholet

VOUS DITES STOP À L’ENFANT ROI ?

“J’ai l’impression que le MR est le seul à mettre le travail au cœur des projets de société. Et le travail, ça commence dès le plus jeune âge, dans les écoles. On doit remettre certaines valeurs essentielles au cœur de l’éducation. Comme le respect, comme l’autorité, le mérite, le dépassement de soi, on n’a rien sans rien… Je ne dis pas que tous les enfants sont des enfants roi mais il y a parfois une déresponsabilisation de certains parents et l’enfant roi décide de tout et impacte le reste de la classe. J’estime qu’il faut responsabiliser les parents parce qu’ils ont aussi un rôle à jouer pour améliorer la qualité de notre enseignement. Certes, les politiques, les enseignants, les pouvoirs organisateurs aussi mais les parents ne peuvent pas sans cesse reporter la responsabilité sur les autres et se dire que ce qu’on ne réussit pas à la maison, l’école le fera. Tout le monde doit respecter l’autorité à l’école, y compris les parents. Avant, on demandait à son enfant s’il a été sage avec son professeur, aujourd’hui, certains ont tendance à demander aux enfants si le professeur a été sage avec eux. Ce n’est pas normal. Les parents n’ont pas leur mot à dire sur tout le fonctionnement pédagogique d’un établissement scolaire. Chacun doit garder sa place.

VOUS RÉCLAMEZ PLUS DE CONTRÔLES TANT DES DEMANDEURS D’EMPLOI QUE DES STRUCTURES QUI LES ENCADRENT…

“Il faut non seulement un encadrement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus serré et individuel au niveau des demandeurs d’emploi mais aussi de ceux qui proposent les formations. On constate au niveau de la formation, qu’il y a une dilution des moyens publics dans toute une série de structures avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ces moyens publics. Il faut revoir l’écosystème de la formation, responsabiliser chaque structure. Il y en a peut-être trop. Il faut peut-être en rationaliser, en supprimer mais en tout cas il faut revoir ce modèle afin qu’il n’y ait pas de redondance, de concurrence entre les structures. Il faut éviter le clientélisme social, il faut que ces structures soient financées au prorata des résultats obtenus. Et pour éviter le clientélisme social, il faut mettre un parcours du demandeur d’emploi en place avec toutes les structures, des CPAS et autres qui aliment ce parcours afin qu’on puisse voir si après x formations, une personne a une plus-value en matière de qualification”.

IL FAUDRAIT RÉDUIRE LES SUBSIDES DE CES STRUCTURES QUI FORMENT LES CHÔMEURS ?

“Oui. On doit avoir des indicateurs de résultats beaucoup plus ambitieux. Si on ne remet personne sur le marché du travail malgré les formations alors cela n’a pas de sens. Il y a aujourd’hui en Wallonie et à Bruxelles beaucoup trop d’emplois subventionnés et d’emplois publics. Cela a un coût quand on parle de la réduction des dépenses publiques. Si on veut augmenter le salaire net des travailleurs en diminuant la fiscalité qui pèse sur le travail, il faut aussi diminuer les dépenses publiques et y compris en matière d’aide à l’emploi.”

“Le problème des places dans les crèches est une réelle problématique aujourd’hui. Il y a eu la réforme dite Milac du précédent gouvernement qui a voulu professionnaliser le secteur et il y a eu énormément d’effets pervers. Je n’ai rien contre une professionnalisation du secteur mais on l’a rendu tellement rigide et on a pénalisé toute une série d’accueillants et en pénalisant aussi certains parents du coup. Il faut se montrer plus agile et plus souple et trouver aussi au niveau du gouvernement une manière de soutenir le co-acceuil que la réforme Milac voulait supprimer aussi. Au niveau de l’ONE, en matière de contrôles, il ne faut pas revoir les ambitions en matière d’hygiène et de sécurité mais avoir un peu d’agilité et de souplesse parce que ce qui compte aujourd’hui, c’est que les parents puissent trouver une place en crèche près de chez eux. On a eu l’ambition de créer à l’horizon 2026, 5.200 places en Wallonie et à Bruxelles. On est aujourd’hui, avec la crise sanitaire et la crise énergétique qui ont pénalisé fortement les milieux d’accueil et les effets pervers de la réforme Milac à une perte de quasi 800 places. Il ne faudrait pas qu’on perde autant de places qu’on en crée. Si on veut encourager le travail, on doit aussi être très attentif aux places d’accueil de la petite enfance”.

IL FAUDRAIT MOINS DE CONTRÔLES ?

“Moins de contrôlés zélés. Il me revient sur le terrain qu’il y a quand même parfois des contrôles répétitifs, administratifs, etc. Je pense qu’il faut donner un peu de souplesse un bol d’oxygène au milieu d’accueil et notamment à celui non subventionné qui sont aujourd’hui en grande difficulté. Il y a des contrôles parfois dans certaines régions, trop zélés et répétitifs qui ne contribuent pas à faire en sorte que des milieux d’accueil soient motivés et aient envie de poursuivre leur travail.”