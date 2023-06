La fin du tarif senior dans les trains fait jaser : "Certains trajets coûteront beaucoup plus cher !"

Mais le nouveau contrat de gestion de la SNCB qui devrait entrer en vigueur en mars 2025 prévoit de mettre fin à cette formule forfétaire.

“Tout le monde sait que ce sont surtout les jeunes et les personnes âgées qui empruntent les transports en commun. Les tarifs fixes et bon marché étaient donc une bonne idée. Et pour une fois, on faisait un geste pour les vieilles et les vieux. Mais c’était trop beau car un nouveau contrat de gestion a été conclu entre le gouvernement Vivaldi et la SNCB fin décembre 2022, sous l’égide du vice-premier ministre et ministre des transports Ecolo, Georges Gilkinet. Or ce nouveau contrat de gestion entend mettre fin aux tarifs réduits fixes et donc au billet senior”, déplore le Gang.

Selon lui, un aller-retour Bruxelles-Ostende, qui coûte actuellement 7,80 euros s’il est réalisé dans les conditions du forfait (après 9 heures, retour dans la même journée), coûterait bien plus cher “Prenons un aller-retour Bruxelles-Ostende en semaine, deux fois 19,90 euros, le prix du billet simple. Déduisons les fameux quarante pour cent. Résultat, le trajet aller-retour coûtera 23,88 euros donc trois fois le prix actuel !”, dénonce le collectif.

"Quels seniors pourront encore se permettre une journée à la mer ou un saut en Ardennes pendant la canicule ? Eux qui souvent ne peuvent déjà pas se payer de vacances! Sans compter le problème de l’accessibilité des gares et des trains aux personnes à mobilité réduite ou vieillissantes, l’obligation de payer par carte, et la suppression des petites gares. Entre la suppression des guichets, le tout numérique et les pensions riquiqui, on veut encore une fois dégrader le niveau de vie des vieilles et des vieux."

"Des tarifs plus avantageux dans de nombreux cas"

Selon la porte-parole de la SCNB, la nouvelle tarification de l'entreprise devrait toutefois être avantageuse dans de nombreux cas.

"Pour les seniors, la SNCB prévoit une réduction fixe de 40% sur tous les tickets, et ce sans contrainte horaire, pour un trajet simple ou aller-retour. En complément à cette réduction valable pour tous les seniors, une carte avantage donnera des ristournes complémentaires pour les voyages en heures creuses. Elle offrira également pour les longues distances un prix maximum plafonné encore plus avantageux. Dans de nombreux cas, la nouvelle stratégie tarifaire sera donc avantageuse pour les seniors, notamment si la personne voyage un jour et effectue son trajet retour le lendemain, si elle voyage avant 9h et, dans tous les cas, pour les courtes distances", affirme-t-elle.