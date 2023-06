“La ponctualité des trains ? Catastrophique !” : Géry Baele, la voix des navetteurs, est l’invité du Grand Entretien DH de la semaine

Derrière ce portrait qui semble dithyrambique du rail, Géry Baele n’oublie pas les “trop nombreux” problèmes liés à ce transport. Car si son nom ne dit probablement rien aux millions de navetteurs annuels, Géry Baele a beaucoup œuvré à l’amélioration de leurs conditions de transport. Dans les années 90, en raison de son ras-le-bol face à une ponctualité déjà défaillante, il a fondé l’association des clients des transports publics (ACTP).

Et ces dix dernières, il a travaillé dans l’ombre de Gianni Tabbone, désormais lancé en politique chez les Engagés, avec qui il a fondé, le 1er avril 2012, l’association Navetteurs.be, dont l’objectif était de défendre le petit usager du rail face aux géants que sont Infrabel et la SNCB.

Ayant repris le flambeau de Tabbone en tant que porte-parole de l’asbl, il entend continuer leur œuvre commune. “Au sein de l’ASBL, on a conclu qu’on ne pouvait pas laisser tomber les navetteurs. On a même été soutenu par la SNCB en ce sens.”

Ce qui n’empêche parfois pas quelques solides bras de fer avec les deux gestionnaires ferroviaires. Notamment concernant la ponctualité des trains.

En 2022, la SNCB a connu une année noire en matière de ponctualité. Et sur les cinq premiers mois de l’année, elle fait encore pire. Qu’en pensez-vous ?

“L’année passée était catastrophique, on peut le dire. Plus d’un train sur dix était en retard. Et depuis le début d’année, seuls 88 % sont à l’heure. Si l’on mettait dedans les 3500 trains supprimés chaque mois en raison de panne, d’incidents ou de manque de personnel, la ponctualité serait encore plus basse.”

Après une année 2022 noire en matière de ponctualité des trains, l'année 2023 n'a pas mieux commencé. ©SNCB

C’est d’autant plus problématique que la SNCB ne considère en retard que les trains qui arrivent avec plus de 6 minutes de retard sur l’horaire établi…

“Autrement dit, si votre train arrive avec 5 minutes de retard, il est considéré comme étant à l’heure. Mais ces cinq minutes suffisent parfois à rater une correspondance et à faire perdre plus d’une heure au navetteur. Honnêtement, c’est indigne d’un service public. Le retard d’un train devrait être occasionnel, ponctuel. Mais en Belgique, on a l’art de faire de l’occasionnel une habitude. Aujourd’hui, lorsque l’on monte dans un train, on doit prendre conscience qu’on peut ne pas arriver à l’heure à destination. Et ça peut créer du stress.”

Qui est responsable ?

“La SNCB fait avec les moyens dont elle dispose. Selon moi, c’est le gouvernement qui est responsable. C’est lui qui est à la baguette en distillant ses budgets. Si le gouvernement voulait vraiment doper le train par rapport à la voiture, il investirait d’avantage dans le rail. Or, pendant des années, le rail n’était pas une priorité et les anciens gouvernements ont sous-investi. Aujourd’hui, on récolte les pots cassés même si je suis conscient qu’une part importante est due à des événements tiers comme la météo, des accidents, des suicides…”

En décembre, le fédéral a pourtant annoncé sa volonté d’investir plusieurs milliards d’euros pour la SNCB et Infrabel…

“Ce sont des investissements d’ici 2030 et 2032… Le fédéral a surtout engagé les prochains gouvernements. Mais il y a des élections en 2024. Si Georges Gilkinet (NDLR : le ministre fédéral de la Mobilité) a beaucoup travaillé pour obtenir ces financements, la nouvelle majorité pourrait très bien les mettre à la poubelle. Surtout si Ecolo se prend une claque et est éjecté du gouvernement. Sur papier, ces promesses sont magnifiques, mais seront-elles tenues ? Je ne le jurerais pas.”

C’est pour cela que vous aviez dit comprendre les grèves des cheminots ?

“Je ne dis pas que j’accepte ces grèves. Mais que je comprends les travailleurs du rail. Au final, ils ont les mêmes griefs que nous. Ils dénoncent eux aussi le sous-investissement généralisé sur le rail. Pour eux, ça se concrétise par une diminution du personnel et des conditions de travail qui se détériorent. Pour les navetteurs, ça se traduit par une baisse de la qualité du service. À commencer par la ponctualité mais aussi les guichets qui ferment l’un après l’autre, l’absence de toilettes, les pannes à répétition, les problèmes d’accessibilité…”

En parlant d’accessibilité. Que pensez-vous des parkings payants ?

“C’est une ineptie. Certains parkings qui étaient pleins quand ils étaient gratuits, sont devenus à ¾ vides aujourd’hui, après que des millions d’euros ont parfois été investis. Bien sûr, ils étaient sans doute squattés par les riverains. Mais les rendre payants cause des problèmes de mobilité près des gares concernées. Je ne pense pas qu’il faille les mettre 100 % gratuits mais peut-être offrir un tarif préférentiel aux navetteurs. Et permettre aux riverains de pouvoir s’y garer la nuit ou lorsqu’ils vont dans un commerce, en payant.”

Et la gratuité totale du rail ?

“Il faudrait une volonté politique pour le faire. Mais je ne pense pas que la Belgique n’en ait pas les moyens. Quand je vois que, le week-end, certaines petites gares ne sont desservies que toutes les deux heures, ça n’incite pas les automobilistes à délaisser leur voiture pour le train. La Belgique veut faire du train le premier moyen de transport. Mais je pense qu’elle n’a pas les moyens de ses ambitions.”

Trains bondés : “Heureusement qu’il y a le télétravail”

Géry Baele a créé l'association Navetteurs.be en 2012 avec Gianni Tabbone, désormais parti en politique. ©cameriere ennio

Géry Baele en convient : les conditions de transport des navetteurs se sont considérablement améliorées depuis les années 90. Désormais, deux trains sur trois sont climatisés, de plus en plus sont équipées de prises pour recharger son téléphone ou son PC, et l’insonorisation des rails est largement meilleure.

“Mais tous les navetteurs ne sont pas logés à la même enseigne, pointe Géry Baele. Quand la SNCB achète des nouveaux trains, ce sont ces lignes les plus fréquentées qui sont concernées en premier. Les gares les plus reculées récupèrent les vieilles machines. Qui n’ont pas la clim ou qui tombent en panne plus régulièrement. Certes, c’est toujours mieux qu’avant mais ce n’est pas la panacée.”

Cela n’empêche par exemple pas de voir régulièrement des trains bondés. “Parce que le précédent a été supprimé ou parce que le train même a vu plusieurs wagons être supprimés. Avec parfois des navetteurs qui passent une heure debout. C’est inacceptable. C’est malheureux à dire mais heureusement qu’il y a le télétravail. Cela fait moins de monde dans le train.”

Les voyageurs peuvent se plaindre directement auprès de la SNCB. “Mais parfois, la plainte est noyée dans la masse. Alors les citoyens se réfèrent à nous. Chaque année, on doit traiter un peu plus de mille plaintes. Et les choses avancent souvent plus vite grâce à notre association.”

”En faisant le cadastre des points d’arrêt, on a retrouvé le squelette d’un chien qui devrait traîner dans les escaliers depuis plusieurs mois”

Géry Baele est un navetteur convaincu des avantages du train par rapport à la voiture, malgré ses nombreux problèmes. ©cameriere ennio

Lorsqu’ils ont lancé Navetteurs.be en 2012, Gianni Tabbone et Géry Baele ne se doutaient sans doute pas de l’importance que l’association prendrait au fil du temps. Désormais, elle est un interlocuteur important de la SNCB, qui l’invite régulièrement autour de la table pour discuter de projets d’envergure plus ou moins grande.

“Aujourd’hui, on travaille main dans la main pour améliorer les conditions de transport des navetteurs, indique Géry Baele. En toute indépendance : ça ne nous empêche pas de gueuler un bon coup quand il y a un problème. Mais au début, c’était beaucoup plutôt tendu. On a notamment fait des études sur le cadastre des points d’arrêt. Et le constat était catastrophique : les abris étaient délabrés, les escaliers en mauvais état, l’accessibilité médiocre et pas seulement pour les PMR. Un jour, on a même retrouvé le squelette d’un chien qui traînait visiblement dans des escaliers depuis plusieurs mois. C’est dire le désinvestissement de la SNCB à cette époque.”

Quand le cadastre a été rendu public, SNCB et Infrabel n’étaient pas très heureuses, selon les dires de Géry Baele. “Mais ça a fait bouger les choses. On a fait un classement des pires points d’arrêt non gardés de Wallonie. Depuis, on peut dire que les choses se sont améliorées même si ce n’est pas la panacée : on continue de fermer des gares ; certaines toilettes, quand il y en a, sont hors service ; des abris vandalisés mettent des semaines à être réparés…”