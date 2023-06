Le match des vacances : train, voiture ou avion ? Le rail est malheureusement à bannir, sauf si vous avez le temps… et le budget ! (COMPARATIF)

Si les hôtels, appartements, maisons et autres emplacements de camping sont désormais bookés, ces vacanciers, souvent adeptes du last minute, ne savent toujours pas s’ils s’y rendront en voiture, en train ou encore en avion. “Nous nous décidons toujours en dernière minute, confie Grégory, un habitant de Schaerbeek, qui compte se rendre à Perpignan début août. Généralement, on checke les prix des avions en dernière minute en espérant des tarifs avantageux. Nous ne sommes pas vraiment stressés sur la question car nous avons une voiture. Au pire, nous pourrions donc opter pour la route si nous ne trouvons pas moins cher. Même si ce ne serait pas très heureux au niveau du temps de déplacement.”

Selon une enquête menée pour le compte d’Europ Assistance, sept Belges sur dix devraient partir en vacances cet été. Avec une large préférence pour la voiture (51 %) comme moyen de déplacements, loin devant l’avion (37 %).

Le train, lui, ne séduirait que 12 % des vacanciers. Principalement en raison de son prix particulièrement prohibitif quand on voyage en famille. Cette possibilité a d’ailleurs rapidement été exclue par Grégory. “Quand on a regardé les tarifs en mars, on était déjà autour de 150€ par personne pour un voyage aller, explique le Schaerbeekois. À quatre, ça fait un sacré budget. Presque trois fois plus élevé par rapport à la voiture.”

Désormais, il faudrait débourser près de 240 euros par personne pour faire le trajet aller Bruxelles-Midi/Perpignan. “Soit près de 1.000 euros à quatre ! Je veux bien avoir une conscience climatique mais, honnêtement, aller en vacances en train est impayable, sauf si on a un compte en banque bien rempli et que l’argent n’est pas un souci.”

Nous nous sommes prêtés à l’exercice de la comparaison. En nous attelant à identifier le moyen de transport le moins cher, le plus court et le plus respectueux de l’environnement en comparant une douzaine de villes plébiscitées pour les congés estivaux. Avec chaque fois un départ fixé au 8 juillet depuis Bruxelles.

Comparaison des transports pour un voyage depuis Bruxelles ©IPM Graphics

Avec un verdict implacable concernant le train : si ce moyen de locomotion est certainement le plus respectueux de l’environnement, il est effectivement aussi le plus onéreux. Surtout si l’on doit partir en famille. Certes, les prix, à quelques jours du départ, sont gonflés par la demande – certains trains affichant complet – mais même en réservant pour un départ en septembre ou octobre, les tarifs par passager resteraient largement supérieurs à ceux proposés en avion ou comparés à la voiture.

Cette dernière, en version thermique, gagne d’ailleurs largement le combat… à condition de ne pas voyager seul. Prenons l’exemple d’un trajet jusque Marseille. La voiture ne coûterait, en frais de carburant et de péages, que 53 € par passager si elle transporte quatre personnes, selon le site viamichelin.fr. L’avion, lui, coûterait 111 € par passager et le train 292€. À quatre, cela signifierait un voyage aller de 212 € en voiture, 444 € en avion et 1168 € en train.

L’empreinte carbone de la voiture se rapprocherait de celle du train à condition là aussi d’être à quatre dans le véhicule. Avec une seule personne à bord, elle serait quatre fois supérieure à celle du train.

Quant à l’avion, son coût par passager peut-être jusqu’à trois fois moins cher que le train. Dans notre comparatif, seul un vol entre Bruxelles et Paris reviendrait plus cher par la voie des airs que par le rail.

Et comparé à la voiture ? Tout dépend du nombre de personnes qui voyagent. Une famille de quatre personnes aurait tout intérêt, sur le plan financier, à se rendre en voiture en vacances. Mais si l’on voyage seul, mieux vaudrait prendre l’avion. Un exemple : seul, un aller à Bordeaux nous coûterait 117€ en avion, contre 204€ en voiture. Dans certains cas, il serait même plus judicieux financièrement d’opter pour l’avion pour un voyage à deux. C’est notamment le cas pour Rome où le voyage en avion coûterait 202 € à deux, contre 230 € en voiture, avec l’autre avantage d’être nettement moins long par la voie aérienne même s’il faut aussi ajouter au temps de parcours en avion, le délai de déplacement vers l’aéroport, le temps d’attente avant d’embarquer, et le trajet vers le logement.

La voiture électrique change la donne sur le plan environnemental

Un voyage en voiture électrique rend l'empreinte carbone du trajet similaire à celui en train. ©BELGA

Notre comparatif s’est basé sur une voiture thermique. Si, par contre, les vacanciers se rendent sur leur lieu de villégiature en version électrifiée, l’empreinte carbone et le coût par passager diminuent fortement. Le trajet vers Bordeaux ne coûterait plus que 129 € pour quatre passagers. Soit 32 € par passager selon le site viamichelin.fr. Un trajet vers Marseille ne coûterait plus que 131 € par voiture au lieu de 212 €. Ce qui change la donne par rapport aux voyages en avion, lequel nécessite souvent aussi soit de prendre un taxi pour rejoindre la destination finale, soit de louer une voiture sur place si l’objectif n’est pas de faire un simple city-trip mais bien de visiter la région autour de la ville de base de l’aéroport. Alors, seule la durée du trajet resterait avantageuse pour la voie des airs.