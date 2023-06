Prolongation du nucléaire: un accord trouvé entre le gouvernement et Engie

Comme le rapportent nos collègues de VTM Nieuws, un accord aurait été trouvé entre le gouvernement fédéral et Engie sur la prolongation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3. L’accord sur la durée de vie, ainsi que sur la facture maximale pour l’élimination des déchets nucléaire, doit encore être rédigé et ne sera signé que la semaine prochaine.