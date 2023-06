Georges-Louis Bouchez et sa femme au centre d’une violente dispute à Knokke : “Ils ont crié que nous étions de sales Wallons”

De son côté, Georges-Louis Bouchez raconte sa version des faits. Une détonation à l’arrière de sa voiture serait à l’origine du conflit. “J’ai d’abord pensé qu’un cycliste avait percuté ma voiture, mais j’avais laissé suffisamment d’espace pour qu’il puisse passer. Je suis alors sorti pour voir ce qu’il en était. La femme a fait un geste de colère et a poursuivi sa route”, explique-t-il. “Ma compagne a alors pris le volant et nous les avons poursuivis, car si la voiture était endommagée, je devais évidemment appeler la police. Au feu rouge suivant, nous sommes descendus, mais je n’ai même pas eu le temps de demander ce qui s’était passé. L’homme a immédiatement enlevé ses lunettes et m’a bousculé”, poursuit-il.

Le président du MR confirme ne pas avoir réagi à la provocation : “Je sais que je dois rester calme en tant qu’homme politique dans une telle situation”, pointe-t-il.

Il défend par ailleurs sa femme qui a effectivement insulté le groupe de cyclistes de “sales flamands”. “Elle ne le pense pas, car nous aimons et fréquentons tous les deux la Flandre”, affirme-t-il. “Ces gens ont été très impolis. Ils ont crié que nous étions de sales Wallons et que nous n’avions qu’à retourner en Wallonie”, ajoute-t-il encore.

Enfin, Georges-Louis Bouchez espère surtout que les gens retiendront qu’il a gardé son sang-froid et qu’ils ne tiendront pas sa compagne en rigueur pour s’être laissée emporter. “J’espère que les gens la laisseront tranquille sur les réseaux sociaux. Honnêtement, cela m’attriste que cette affaire soit à nouveau reprise partout”, a-t-il conclu.