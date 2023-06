Le MR monte au créneau pour stopper le démantèlement des centrales nucléaires et "la volonté criminelle d’Ecolo-Groen"

Il existe actuellement une loi qui impose d’être particulièrement attentif à la sécurité et à la protection d’infrastructures considérées comme “critiques”, à savoir essentielles pour le pays. Pour ces infrastructures critiques, les exploitants concernés sont tenus de prendre des mesures de protection afin de prévenir ou d’empêcher tout incident ou crise.

Sanctuariser le nucléaire

”Eu égard aux évolutions géopolitiques actuelles, aux menaces quant à la sécurité d’approvisionnement en énergie, et aux conséquences majeures que provoquerait l’interruption de leur fonctionnement, il convient de sanctuariser davantage les infrastructures critiques du secteur de l’énergie, sous-secteur de l’électricité”, écrit Marie-Christine Marghem dans sa proposition.

Les infrastructures d’électricité que l’ancienne ministre de l’Énergie souhaite défendre, ce sont les centrales nucléaires. Dans l’immédiat, les réacteurs Doel 3 et Tihange 2. Malgré une mobilisation importante du monde politique, le démantèlement du premier a déjà commencé, avec notamment une opération dite irréversible. L’urgence, c’est de s’opposer “à la volonté criminelle et persistante d’Ecolo-Groen de fermer tout le parc nucléaire”, nous dit-elle. La Tournaisienne parle de “préméditation” et “d’intention criminelle”. La libérale estime qu’il faut maintenir en activité l’ensemble des réacteurs nucléaires, au lieu des deux prévus par le pré-accord signé par le fédéral. Elle a d’ailleurs déjà déposé deux autres propositions de loi pour aller au-delà de cet accord qui prévoit de redémarrer les unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 en novembre 2026.

”Nous avons besoin d’électricité comme de pain. D’autant plus qu’avec les nouvelles réglementations, on va avoir encore davantage besoin d’électricité. Toucher à l’indépendance énergétique du pays, c’est toucher à tout ce qui fait qu’une société fonctionne. L’impact d’un black-out serait catastrophique sur la mobilité, sur la santé et les hôpitaux, sur l’économie, sur l’environnement, sur la confiance de la population…”

Pour défendre ces centrales, la ministre propose de mettre en place “une procédure spécifique de révocation pour ce qui concerne le cas d’arrêt d’une infrastructure critique par l’autorité, en vertu de la loi ou à la demande de l’exploitant”. Cela signifie que l’exploitant qui souhaiterait fermer une centrale nucléaire devrait requérir tout une série d’avis de la part d’organismes officiels avant de pouvoir le faire. Ces avis devraient confirmer que la fermeture ne serait pas un danger pour le pays.

Imposer en encadrement contraignant

Pour procéder au démantèlement d’une centrale, il faudrait recueillir les avis des organismes suivants : l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l’ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies), la Commission des provisions nucléaires, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau Fédéral du Plan, le Conseil Central de l’Économie, la Direction Générale Énergie du SPF Économie, la CREG (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz), Sciensano, l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), le SPF Santé publique, le SPF Sécurité sociale, la Direction Générale Environnement du SPF Santé publique ou encore le CFDD (Conseil Fédéral de Développement Durable).

L’accord incomplet signé début janvier entre l’opérateur des centrales nucléaires belges Engie et le gouvernement fédéral (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement) ouvrait la voie à la conclusion d’accords complets dans les mois qui suivaient. La fin du mois de mars a d’abord été évoquée. Les négociations tardant, il a ensuite été question d’arriver au 30 juin. La crise politique autour des visas iraniens ayant retardé tous les dossiers fédéraux, cette échéance est maintenant menacée.

Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) se sont réunis vendredi avec le top management d’Engie. “Lors de cette réunion, des avancées conséquentes ont pu être enregistrées sur les conditions de prolongation pour 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Ce samedi, le Premier ministre et la ministre de l’Énergie ont pris soin d’informer le kern des avancées obtenues. Les derniers détails d’un accord avec Engie doivent maintenant être bétonnés, avec l’objectif d’atterrir dans les prochains jours”, communique le cabinet De Croo samedi.

Pour le MR, la situation est jugée très critique.