Trois morts et deux blessés graves dans un accident sur l'autoroute A8 à Petit-Enghien

Selon les premiers éléments, le conducteur d'une voiture roulant vers Bruxelles aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté la berme centrale puis une camionnette qui roulait dans le même sens. Deux personnes qui se trouvaient dans la voiture ainsi que le conducteur de la camionnette ont été tués. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et emmenées à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Le parquet et un expert sont descendus sur les lieux de l'accident, dont les circonstances précises restent à déterminer.