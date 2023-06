Coup de sang de Vandenbroucke, Bouchez agressé à Knokke… la chaleur aura-t-elle raison de nos politiciens ? "Ce sont aussi des êtres humains"

Est-ce dû à la chaleur ? À l’approche des élections ? Aux dossiers qui restent au point mort ? Pour la spécialiste de la santé mentale Caroline Depuydt, il y a un peu de tout ça. “Les politiciens sont avant tout des êtres humains et non pas des intelligences artificielles. Ils ne sont pas à l’abri des fatigues excessives. Comme tout le monde, ils ont besoin de repos et de récupération”, analyse la médecin chef de service au centre Epsylon. “Les politiciens ont un avantage sur le commun des mortels, c’est qu’ils ont généralement moins besoin de dormir. Ils sont hyperactifs, formés à la communication et à la gestion du stress. Cet avantage peut leur donner l’impression qu’ils sont tout-puissants. Or, ils ne sont pas à l’abri de l’épuisement et du burn-out.”

Hypersollicités

C’est un fait saisonnier. Lorsque la canicule revient, tout le monde dort moins bien. “Il y a plus de plaintes à la police. Au niveau macro, on observe qu’il y a plus d’agressivité physique”, poursuit la directrice médicale qui décrit également une ambiance de fin de règne. “Les politiciens se demandent combien de temps ils vont tenir. En parallèle, ils sont hypersollicités par les médias. Chacun de leurs faits et gestes est critiqué et décortiqué. On ne leur passe plus rien.”

Caroline Depuydt estime que les politiciens devraient prendre le temps de se déconnecter. “Ce week-end, ils étaient encore en kern, qui a été parasité par la question des visas, qui elle-même a été parasitée par le putsch en Russie. Cette même question a été parasitée par l’altercation entre Georges-Louis Bouchez et des cyclistes. Tous ces sujets ont des importances différentes, mais ils sont mis sur le même niveau. Ce qui fait qu’on perd le sens des priorités. Ce qui explique qu’ils soient épuisés. Leur contrôle des impulsions n’est plus aussi bon.”

En politique, quand la bagarre passe de la forme orale à la forme physique, l’épisode ne passe pas inaperçu. Loin d’être un simple fait divers, cette rupture du cadre a des répercussions jusque dans les sphères sur lesquels la personne politique a autorité.

La ligne rouge a été franchie

C’est le cas de Frank Vandenbroucke. Emporté par un sujet qui le taraude depuis des mois, le ministre de la Santé a, selon des témoins, attrapé au col le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Dans la version du socialiste, il n’aurait fait que retenir son collègue en lui tenant le bras afin qu’il l’écoute évoquer l’interdiction des suppléments d’honoraires pour les radiologues dans les examens IRM/CT.

Pour l’Absym, par contre, “une ligne rouge a été franchie par le ministre Vandenbroucke”. L’Association belge des syndicats médicaux rappelle que le dossier était enlisé depuis le mois de septembre à cause de l’absence d’accord avec le secteur. Le ministre de la Santé aurait profité de l’affaire des visas qui fragilise Hadja Lhabib pour tenter de faire passer son dossier en force, ce qui est lu comme du chantage par les professionnels.

”Les radiologues – et les médecins en général – méritent mieux que ce genre de chantage. Si le ministre Vandenbroucke a tenté le tout pour le tout pour faire passer son dossier en force, nous ferons aussi tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette mesure ne soit jamais traduite dans un texte de loi”, martèle le Dr Johan Blanckaert, président de l’Absym.

Soumis à rude épreuve

La bousculade dont Georges-Louis Bouchez a fait l’objet n’est pas non plus sans conséquence. Si le libéral a su garder son calme et faire preuve de retenue face à un sacré castard, la réaction de sa compagne a provoqué quelques crispations au niveau fédéral. Lucie Demaret travaille au cabinet du secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel (MR). Dans d’autres cabinets qui ne sont pas étiquetés MR, on juge sévèrement celle qui est également conseillère communale. Le “Sales Flamands”, même lâché en réplique, n’aurait jamais dû être prononcé, dit-on.

De ces clashs politiques, jaillit le sentiment que les politiciens sont soumis à rude épreuve. “Les personnalités politiques nous donnent à voir qu’elles ne sont pas comme le commun des mortels, qu’elles sont comme des super-héros. Mais en fait, elles ont des limites. Une fois qu’elles sont franchies, on arrive dans les débordements et la perte de sang-froid”, complète Caroline Depuydt.

Ira-t-on crescendo sur une atmosphère bouillonnante à l’approche des prochaines dates butoirs (accord nucléaire, réformes diverses, vacances parlementaires, campagne électorale) ? Ces quelques incidents laissent à penser que ce sera le cas.