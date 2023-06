Hadja Lahbib s'excuse, mais la majorité l'accuse de mentir: "Ils veulent vraiment faire tomber le gouvernement"

Avant la séance, la question était de savoir si la ministre allait présenter des excuses et si ses explications allaient convaincre la majorité comme l’opposition. Difficile toutefois pour la ministre de s’excuser pleinement car cette reconnaissance d’une faute aurait ouvert la porte à un appel à la démission. Et c'est un parfum d'appel à la démission qui flotte actuellement dans la salle.

Excuses

La ministre a présenté un texte qui avait été travaillé dans la journée par son cabinet et a fait l'objet de consultation par son groupe parlementaire. La tonalité attendue était celle de la diplomatie. Il fallait éviter de donner des réponses pouvant être jugées comme arrogantes ou téléguidées par le président du MR Georges-Louis Bouchez. Après une heure d’explications, la ministre a présenté des excuses à plusieurs reprises.

”Je n’aurais pas dû réagir de manière aussi véhémente en rejetant la faute sur d’autres niveaux de pouvoir. Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon manque de clarté, je n’ai jamais réfléchi en termes de calculs politiques, mais en termes de conséquences diplomatiques. Je n’aurai pas dû réagir aussi fortement en donnant l’impression de réagir sur d’autres niveaux de pouvoir.”

”Je regrette que certaines personnes aient pu se sentir intimidées ou mises en danger par la présence de la délégation iranienne. Les décisions politiques doivent tenir compte de la réalité sur le terrain. Je présente mes excuses si je n’en ai pas assez tenu compte dans mes déclarations.”

"Vous avez menti à la Chambre"

Ces explications n’ont toutefois convaincu ni le PS, ni Vooruit, ni Ecolo-Groen et encore moins les partis de l’opposition, N-VA et Vlaams Belang. À ce stade, la ministre ne semble plus avoir la confiance des partenaires de majorité. On le sait, l’élément qui pouvait mener à une demande de démission était le constat que la ministre aurait menti au parlement. Or, dans les déclarations des socialistes et des écologistes, c’est ce qu’on entend.

”On peut convenir que vous avez menti à la Chambre”, a martelé Malik Ben Achour, député PS, regrettant que les partenaires de majorité n’aient pu recevoir tous les documents nécessaires. "Ce Parlement n'est ni un confessionnal, ni une église et je ne suis pas curé! Vos excuses pour pas cher -sans jamais évoquer vos propres responsabilités dans la procédure- ne m'intéressent pas après tous ces parapluies ouverts et tous ces mensonges. Le 15 juin, vous avez menti à la Chambre et c'est définitivement et irrémédiablement à inscrire à votre passif. Et l'argument diplomatique agité récemment est un alibi, un emballage qui ne tient pas. La question qui se pose est donc de savoir si vous êtes encore suffisamment fiable au vu de toutes vos contradictions qui ensevelissent votre responsabilité."

”Quand on fait son job, on n’aime pas découvrir que la réponse que nous donne la ministre ne correspond pas avec la réalité”, a regretté Samuel Cogolati (Ecolo-Groen). "J'ai tenté de recoller les pièces du puzzle mais je ne comprends toujours pas votre feu vert après l'opposition, notamment, de notre ambassadeur en Iran? Il ne s'agit pas de l'ONU ici mais d'une Conférence de Maires: vous n'étiez pas obligée de mener cette procédure expéditive. Que vous fallait-il de plus pour dire "stop"? Reconnaissez-vous votre "Responsabilité Politique" dans l'octroi des visas?"

"Vous avez une grande responsabilité dans cette crise. C'est vous qui avez mis le feu", a déclaré Georges Dallemagne (Les Engagés). "Vous avez manipulé la ligne du temps. (...) Vous n'avez pas la confiance de la majorité."

Au sein du MR, la ligne dure et intransigeante inquiète. Pas question pour les libéraux de laisser tomber sa ministre. Si les partenaires de la Vivaldi réclame sa tête, il l'auront, mais avec l'ensemble du gouvernement. "La gauche a vraiment décidé de faire tomber le gouvernement", regrette-t-on chez les Réformateurs.

En conclusion, Hadja Lahbib a rappelé que ses déclarations n'étaient guidées par le jeu politique. Ses différentes affirmations ne relèvent pas du "mensonge". "Je suis la seule responsable des visas à territorialité limité (VTL)."