Pompiers et policiers demandent qu'il soit possible de postuler chez eux sans permis: "Obtenir un permis à l'école de conduite, ça coûte cher"

“De plus en plus de jeunes en milieu urbain ne disposent plus d’un permis de conduire”, a commenté la députée Eva Platteau (Ecolo-Groen), en commission Justice. “Ce qui signifie que le plein potentiel pour attirer des gens pour une formation dans la police ou les pompiers ne peut être exploité. L’obtention d’un permis à l’école de conduite coûte cher. Les gens doivent souvent d’abord travailler afin d’épargner pour cela. Serait-il envisageable de permettre d’obtenir le permis de conduire B en cours de carrière, par exemple avec des exemptions de service pour suivre des cours de conduite ? Les policiers et les pompiers pourraient-ils exercer certaines fonctions sans permis de conduire ?”, a-t-elle dans la foulée demandé à la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

“La suppression de cette obligation pour la police impacte la formation de base même et le cadre juridique”, a-t-elle répondu. “Une analyse est en cours au sein de la Direction du personnel de la police fédérale. On travaille à une simplification auprès des services d’incendie. Celle-ci impliquerait la suppression de la détention d’un permis de conduire B comme condition pour pouvoir obtenir le certificat d’aptitude fédéral, et le permis B n’interviendrait que durant la procédure d’embauche.”

Une condition supprimée uniquement jusqu’à cette procédure d’embauche donc et non pour des policiers ou pompiers en fonction ? “Une suppression complète nécessiterait dans ce cas également une analyse approfondie.”