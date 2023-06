Un “cadeau” de 38 millions d’euros de la part de Demir à De Wever ? Polémique en Flandre autour d’un “dossier qui pue”

Comme le décrit Gazet Van Antwerpen, “Smaakhaven” devrait devenir un centre d’expérience autour de la gastronomie flamande, avec des stands culinaires, des studios pour des programmes de cuisine et un bar à dégustation. “Nous voulons vraiment faire du coude de l’Escaut (coin de nature très prisé d’Anvers, ndlr) une vitrine afin de renforcer le secteur et attirer des touristes en Flandre”, a déclaré à cet égard la ministre Demir (N-VA).

”C’est du népotisme”

Du côté de l’opposition et de Groen, on monte au créneau. “Tout le dossier pue”, a ainsi déclaré le député Björn Rzoska. Ce dernier a pu accéder à l’ensemble des courriers échangés autour de ce projet. Il certifie que c’était bel et bien Bruges et non pas Anvers qui avait les meilleures références. “Moins d’ajustements auraient été nécessaires sur le site de Bruges. Et le projet s’inscrivait dans la tradition culinaire de cette ville, avec l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de Spermalie”, ajoute le député flamand. Il affirme encore que Zuhal Demir avait, en février 2021, donné son feu vert par mail à Bruges comme emplacement.

Mais pourquoi ce revirement ? Selon Björn Rzoska, tout a changé fin mars 2021. “Ce mois-là, Demir a eu une réunion avec les échevins d’Anvers et son collègue de parti Koen Kennis (N-VA et échevin anversois du tourisme, ndlr). Je ne peux pas contourner le fait que la N-VA est dans l’opposition à Bruges, et dans la majorité à Anvers. C’est du népotisme”.

À lire aussi

La réponse de la ministre incriminée

Du côté du cabinet de Zuhal Demir, on réagit en affirmant que ces accusations sont non fondées. “Mr Rzoska sait aussi que la ministre a réduit certains investissements pour la ville d’Anvers de 84 à 38 millions d’euros. Ce n’est pas un cadeau, n’est-ce pas ?”, ironise-t-on. Avant de préciser : “Après une série de visites, le ministre a demandé une nouvelle analyse, qui a montré que l’emplacement à Bruges et le Loodswezen à Anvers étaient à égalité. Le ministre devait prendre la décision et était soutenu en cela par l’ensemble du gouvernement flamand. Si elle avait fait un choix politique, le centre culinaire flamand serait à Genk ou à Hasselt.”

Quant à l’échevin anversois du tourisme Koen Kennis, il ne comprend pas non plus cette sortie des écologistes flamands. “Le choix d’Anvers me semble logique. Notre ville est le cœur battant de la Flandre culinaire. Il n’est donc pas surprenant que ce centre soit implanté ici. Cette décision a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme il y a deux ans par le secteur et les nombreux grands chefs d’Anvers”, déclare-t-il.