Un contrat de travail, une pension et un chômage pour les travailleurs du sexe: "Toutes les associations féministes sont contre!"

"Ce dispositif est important car de nombreux travailleurs du sexe dans notre pays étaient abandonnés à leur sort et ne bénéficiaient d'aucune protection. En outre, cette zone grise ouvrait grand la porte aux abus et à la traite des êtres humains", se félicite le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Une série de règles ont été fixées pour les employeurs. Ceux-ci devront garantir l'exercice du travail du sexe dans un environnement sécurisé. Ils devront présenter un casier judiciaire et disposer d'un siège social ou d'exploitation en Belgique.

À lire aussi

Le travailleurs auront le droit de refuser des partenaires sexuels ou des actes sexuels spécifiques sans que ce refus ne constitue un motif de licenciement. Tout travailleur aura aussi le droit d'interrompre ou de mettre un terme à une pratique", assure Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre du Travail et de l'Economie.

"Cette loi nous rend extrêmement heureux", affirme Daan Bouwens, directeur par intérim d'Utsopi, un collectif de travailleuses et travailleurs du sexe. "Le non-accès à la sécurité sociale était le plus grave problème des travailleurs et travailleuses du sexe. Cette loi va leur donner droit au chômage, à une assurance maladie, à la pension, au congé de maternité... Beaucoup de travailleurs ont du mal à quitter la prostitution parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité. Il y a des personnes qui travaillent après 65 ans parce qu'elles n'ont pas les moyens d'arrêter et d'autres qui veulent se réorienter mais n'y arrivent pas. Avec cette loi, ce sera désormais possible", explique-t-il.

À lire aussi

Le directeur d'Utsopi estime aussi que cette loi leur offrira une meilleure protection contre les violences. "Si une personne est contrainte à avoir des rapports sexuels, son employé sera considéré comme un proxénète", précise-t-il.

Le projet de loi prévoit aussi d'équiper chaque chambre d'un bouton d'urgence destiné à signaler les abus.

Selon les deux ministres à l'origine du projet, le texte représente une avancée qui n'encouragera pas les activités de prostitution. "Le proxénétisme reste évidemment interdit. Si une personne a recours à des travailleurs du sexe en dehors du cadre légal qui sera fixé, elle pourra toujours être poursuivie", affirme Pierre-Yves Dermagne mais bon nombre d'associations féministes ne partagent pas ce point de vue.

"Il y a un risque bien réel d'explosion de la traite d'êtres humains et des violences. Il y a un lien établi entre des politiques réglementaristes envers la prostitution et l'augmentation des violences envers les femmes", avance Viviane Teitelbaum, présidente du Centre Européen du Conseil International des Femmes. La militante craint également un phénomène d'appel d'air.

"Ceux qui opéraient jusque-là dans la clandestinité vont se retrouver dans la légitimité. Il est essentiel de se poser la question des conséquences que ce genre de mesure aurait. Toutes les associations féministes sont contre, y-compris la plateforme des femmes migrantes, ce n'est pas un hasard. Ce sont toutes des femmes progressistes qui défendent un modèle de société plus égalitaire. Les ministres pensent que cette loi va améliorer la situation des prostituées mais à partir du moment où une personne a le droit de tirer bénéfice de votre travail, les garde-fous qu'on nous vend n'en sont pas vraiment", estime-t-elle.