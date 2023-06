Selon l’UPV (Union professionnelle vétérinaire), plusieurs modifications proposées vont à l’encontre des bonnes pratiques en termes de prévention, de bien-être et de soins “que l’on est en droit d’attendre lors de la cession d’un animal à titre onéreux.”

Dans le viseur de l’organisation, trois mesures dont une qui autorise la vente d’animaux fragilisés ou atteints par des parasites.

”Certaines affections sous-jacentes, comme le fait d’être porteur asymptomatique de pathogènes opportunistes, ne doivent pas nécessairement être considérées comme un défaut de conformité. En effet, la présence de certains agents pathogènes opportunistes est presque la norme chez les animaux vivants, mais la maladie qu’ils provoquent ne se manifeste que dans certaines conditions (par exemple, mauvaise nutrition et stress).”, indique en le texte.

Mais pour les représentants des vétérinaires, ce qui les expose à une diminution de leur immunité et une dégradation de leur état de santé. Plus grave encore, cette mesure mettrait également en danger la santé humaine par la transmission possible de certains agents pathogènes à l’homme.

”Cette modification autorise la vente d’animaux débilités et fragilisés notamment par un parasitisme, ce qui les expose à une diminution de leur immunité et une dégradation de leur état de santé. Cela met également la santé humaine en cause par la transmission possible de ces agents pathogènes à l’homme (ascaridiose, giardiose, etc.). En tant que professionnels garants de la santé et du respect du principe “one health” mis en avant par l’Europe, l’UPV s’oppose fermement à une telle disposition”, précise l’organisation.

Les vétérinaires estiment que le texte tient d’avantage compte des intérêts des vendeurs que de ceux des (futurs) propriétaires.

”Le vendeur peut refuser la réparation à titre de remède si celle-ci est manifestement contraire à la santé de l’animal. Nous nous interrogeons sur les compétences du vendeur, à moins qu’il soit vétérinaire, pour juger de l’état de santé de l’animal, de la possibilité de réparation, du temps nécessaire à celle-ci et des chances de réussite d’un traitement.”