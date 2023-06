“C’est un profil de patient à surveiller particulièrement” : pourquoi les médecins prendront toutes les précautions nécessaires avec le Roi Albert II

À lire aussi

“Les nouvelles en provenance de l’hôpital sont rassurantes, son état est stable, nous assure ce midi le service de presse du Palais. Le Roi devrait rester en observation pendant quelques jours, il doit notamment passer une série de tests, mais on ne sait pas encore combien de temps précisément. La situation n’est pas inquiétante mais les médecins préfèrent prendre toutes les précautions nécessaires vu son âge”.

Chez ces patients, il est primordial d’être vigilant vis-à-vis du dosage du traitement"

”La perception de la soif diminue avec l’âge”

Le roi Philippe, qui devait visiter l’université de Gand mardi matin, a d’ailleurs reporté son déplacement. La défection du souverain serait liée à l’hospitalisation de son père, Albert.

Au cours de cette visite universitaire, Philippe devait s’entretenir avec un groupe d’étudiants sur des sujets comme l’environnement, le bien-être mental et l’économie. Dans la matinée, le roi Philippe, la reine Mathilde et le prince Laurent ont rendu visite au roi Albert. Une actualité qui rappelle l’importance pour les seniors de rester hydratés en buvant suffisamment. Moins sensibles à la sensation de soif, les personnes âgées peuvent en effet être plus facilement victimes de déshydratation.

“Les risques sont plus élevés chez eux car la perception de la soif diminue avec l’âge, explique la Dr Céline Dewachter, professeur associé à la clinique d’insuffisance cardiaque et d’hypertension pulmonaire de l’hôpital Erasme. Ils ne vont pas avoir soif, ils peuvent perdre ce réflexe, cette sensation et ne vont pas apporter suffisamment d’eau par rapport à la quantité de sel dans leur corps. Il arrive donc fréquemment que des personnes âgées soient déshydratées et hospitalisées durant l’été. Dans cette situation, le bilan hydrique est primordial. En été, il se dégrade étant donné qu’on perd de l’eau par la peau et par la respiration, ce qui n’est pas toujours compensé par la perception de soif dans cette catégorie d’âge”.

Ces dernières années, Albert a eu plusieurs problèmes de santé. Il est par exemple cardiaque et a dû se faire retirer une tumeur cutanée à la tête en 2014. En 2000, il avait également été opéré pour une sténose mais de l’artère coronaire cette fois-ci. À 66 ans, il avait dû subir un quadruple pontage. Face à ce profil de patient, les médecins prendront donc toutes les précautions nécessaires, le temps d’effectuer une batterie de tests, ce qui peut expliquer le court séjour du Roi Albert II à Saint-Luc.

Prise en charge trop tard, la déshydratation des personnes âgées peut provoquer la mort

“En situation de déshydratation, cela va créer une diminution de la quantité de liquide intravasculaire, la volémie (le volume sanguin total) va donc chuter et le remplissage du cœur va moins bien se faire, précise la Dr Dewachter. En effet, le cœur est une pompe, donc s’il n’est pas suffisamment alimenté en sang, le cœur va pomper à vide, ce qui peut provoquer une baisse du débit cardiaque et une chute de la tension. De son côté, le corps va essayer riposter en augmentant le rythme cardiaque ou en allant chercher des réserves de liquide ailleurs mais à un moment donné, on finit par épuiser ses réserves”.

D’autre part, chez les patients cardiaques, les médicaments diurétiques, qui sont prescrits le plus souvent dans le traitement de l’hypertension artérielle et de certains troubles cardiaques contiennent du furosémide, peuvent aggraver la déshydratation.

“Chez ces patients, il est donc primordial d’être vigilant vis-à-vis du dosage du traitement, ils sont à surveiller de près, en particulier l’été. De plus, la fonction rénale décline avec l’âge et les reins retiennent de moins en moins bien les liquides”.

Un phénomène progressif à partir de 50 ans et s’accentue chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Prise en charge trop tard, la déshydratation des personnes âgées peut même provoquer la mort.

“Chez les personnes très âgées, il y a ce qu’on appelle le syndrome de glissement, indique-t-elle. Cela signifie un état de dégradation chez le patient qui a cessé de boire et de manger, et il arrive malheureusement parfois que des seniors en meurent”.